Survivor'da korkunç kaza! Nisa Bölükbaşı bir anda yere yığıldı! Panik dolu anlar: Survivor Nisa bu sefer gerçekten...

Survivor Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ekrana gelen bölümde alanına giden kamyonette başını vurmuştu. Kısa süreli baygınlık yaşayan yarışmacının bu durumu sebebiyle Ogeday ve Evrim de dahil olmak üzere diğer yarışmacıların panik olduğu görülmüştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç yarışmacının sağlık durumunun ciddi olmadığı aktarılmıştı.

SURVIVOR'DA GERİLİMİN DOZU HER AN ARTIYOR

Oyun parkurlarında Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet ve gerginlik kadar; yarışmacıların takım arkadaşları ile girdikleri rekabet de dikkatlerden kaçmıyor.

SURVIVOR NİSA BİR ANDA YERE YIĞILDI

Adrenalin her an yükseldiği yarışmanın yeni bölümünde Nisa Bölükbaşı, haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu sırasında kaza geçirdi. Çek Cumhuriyeti'nde yetişen ve tavırları ile bir anda izleyicilerin beğenisini kazanan genç yarışmacının çenesine taş çember geldi.

SURVIVOR İZLEYİCİSİNİ DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ

Nisa Bölükbaşı'nın acı çektiği gözlerinden okunurken yaşananlar Survivor All Star 2022'nin yeni bölüm fragmanını izleyenleri dehşete düşürdü.

NİSA BÖLÜKBAŞI'NIN YARDIMINA YARIŞMACI ARKADAŞLARI KOŞTU

Nisa Bölükbaşı bir anda yere kapaklandı. Nisa'nın yardımına yarışmacı arkadaşlarının koştuğu görülüyor.

Survivor All Star 2022'nin 112. bölümde talihsiz bir kaza geçiren Nisa Bölükbaşı'nın sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu.

