MAGAZİN

Survivor'da müzikli akşam yemeği ve sucuk ekmek ödüllerini kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 23:47 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in Pazartesi yayınlanan son bölümünde yarışmacılar iki ayrı ödül oyununda büyük mücadele yaşadı. Survivor yeni bölümde ödül oyununda kazanan takım Dominik müzikleri eşliğinde lüks bir akşam yemeği yerken, kadın yarışmacılara da makyaj ve bakım yapıldı. Baraka oyununu 10-9'luk skorla kazanan takım ise sucuk ekmek keyfi yaptı. Peki Survivor'da yemek ve yataklı baraka oyunlarını kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar...

Survivor'da müzikli akşam yemeği ve sucuk ekmek ödüllerini kim kazandı?

Survivor'da gün geçtikçe takımların kazandıkları ödüller de büyümeye başladı. Son bölümde Acun Ilıcalı'nın sunduğu ödül oyununda, kazanan takım canlı müzik eşliğinde lüks bir akşam yemeği yedi. Son olarak Gönüllüler'in kazandığı ve her hafta oynanan konforlu baraka ve adada sucuk ekmek ödülünü hangi takım kazandı?

AKŞAM YEMEĞİ VE EĞLENCE ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da son iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımı ödül oyunlarını kazanıp morallerini yükseltmek istiyordu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ödül oyununda kazanan takımdaki kızlara makyaj ve bakım ödülü, takım halinde bir restoranda müzikli eğlence ve akşam yemeği ödülü bekliyordu. Oyuna Gönüllüler takımı iyi başladı ve 10-7'lik skorla kazanmayı başardı.

SUCUK EKMEK VE BARAKA İÇİN KIYASIYA MÜCADELE
Survivor'da günün ilk oyununu Alp Kırşan sundu. Her hafta oynanan baraka oyununu son olarak Gönüllüler kazanmıştı. Bu hafta kazanan takım yataklı barakanın yanı sıra adalarında sucuk ekmek keyfi de yaşayacak. Oyuna Ünlüler takımı iyi başladı ancak Gönüllüler kısa sürede dengeyi sağladı ve durum 9-9'a geldi. Son oyunu almayı başaran Gönüllüler 10-9'luk skorla oyunu kazanmayı başardı.


PARTNEREsra Ersoy sessizliğini bozduEsra Ersoy sessizliğini bozdu
Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti? Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?
Serenay Sarıkaya’nın hayatı film oluyor!Serenay Sarıkaya’nın hayatı film oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor kim kazandı survivor yemek ödülü kim kazandı

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti'den milletvekili adayı oldu

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken detay

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken detay

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 78. bölüm fragmanı! Turabi ve Adem arasında şok gerginlik

Survivor 78. bölüm fragmanı! Turabi ve Adem arasında şok gerginlik

Çukur dizisinin genç yıldızlarından anlamlı ziyaret

Çukur dizisinin genç yıldızlarından anlamlı ziyaret

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Exathlon bombası! Survivor ve Exathlon buluşuyor!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Exathlon bombası! Survivor ve Exathlon buluşuyor!

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Serenay Sarıkaya’nın hayatı film oluyor!

Serenay Sarıkaya’nın hayatı film oluyor!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.