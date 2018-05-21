Survivor'da müzikli akşam yemeği ve sucuk ekmek ödüllerini kim kazandı?

Survivor'da gün geçtikçe takımların kazandıkları ödüller de büyümeye başladı. Son bölümde Acun Ilıcalı'nın sunduğu ödül oyununda, kazanan takım canlı müzik eşliğinde lüks bir akşam yemeği yedi. Son olarak Gönüllüler'in kazandığı ve her hafta oynanan konforlu baraka ve adada sucuk ekmek ödülünü hangi takım kazandı?

AKŞAM YEMEĞİ VE EĞLENCE ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da son iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımı ödül oyunlarını kazanıp morallerini yükseltmek istiyordu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ödül oyununda kazanan takımdaki kızlara makyaj ve bakım ödülü, takım halinde bir restoranda müzikli eğlence ve akşam yemeği ödülü bekliyordu. Oyuna Gönüllüler takımı iyi başladı ve 10-7'lik skorla kazanmayı başardı.

SUCUK EKMEK VE BARAKA İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

Survivor'da günün ilk oyununu Alp Kırşan sundu. Her hafta oynanan baraka oyununu son olarak Gönüllüler kazanmıştı. Bu hafta kazanan takım yataklı barakanın yanı sıra adalarında sucuk ekmek keyfi de yaşayacak. Oyuna Ünlüler takımı iyi başladı ancak Gönüllüler kısa sürede dengeyi sağladı ve durum 9-9'a geldi. Son oyunu almayı başaran Gönüllüler 10-9'luk skorla oyunu kazanmayı başardı.



