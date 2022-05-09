Survivor'da Nagihan adeta çıldırdı, oyun alanı bir anda karıştı! "Nagihan'ı görünce dili tutuldu"

Survivor'da dün akşam oynanan ödül oyununda tansiyon bir anda yükseldi. Survivor'da 2 etaplı oynanacak olan ödül oyununun ilk etabı dün akşam oynandı. Ödül oyununda Evrim ve Anıl'ın tartıştığı anlarda Nagihan bir anda yükseldi ve Evrim'e bağırmaya başladı. Gönüllüler takımı bir anda karışırken, Nagihan'ın söylediği sözler olay oldu.

"HER GÜN KAYBEDİP ORTALIĞI BİRBİRİNE KATIYORSUN"

Ödül oyunu mücadelesinde oyunu kaybettiği esnada Anıl'la tartışma yaşayan Evrim gergin anlar yaşadı. Karşılıklı atışmaların yaşandığı iki takımda Hikmet'in "Arada bozuk saatte doğruyu gösterir" demesi üzerine Anıl, "Aynen Evrim'in olduğu gibi" dedi. Bu laf sonrasında Evrim, Anıl'a tepki gösterdi. Anıl'la kavgası esnasında bir türlü sakinleşmeyen Evrim, takım arkadaşı Nagihan'ı kızdırdı. Nagihan, Evrim'in susmaması üzerine bir anda çıldırdı. "Sus artık be sus. Her gün oyunu kaybedip ortalığı birbirine katıyorsun." ifadelerinde bulundu.

"SEN BENDEN FARKLI BİR KADIN MISIN?"

Nagihan'ın "Sus artık sus, tansiyonu yükseltme" sözleri üzerine Evrim'de sinirlenerek dikkat çeken sözler söyledi. Evrim, Nagihan'a "Sen benden farklı bir kadın mısın? Sana ne oluyor" dedi. Bunun üzerine Nagihan, "Oyuna gelmeden önce konuştuk. Burada tansiyonu yükseltmeyin" diyerek takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalıştı.

"NAGİHAN'I GÖRÜNCE DİLİ TUTULDU"

Nagihan'la Evrim'in kavgası sonrası ünlüler takımında yer alan Sema ise olay sözler söyledi. Sema, "Nagihan'ı görünce dili tutuldu. Ne oldu bize gelince çemkirmek kolaydı. Nagihan'ı görünce vıcık vıcık etti" ifadeleriyle Evrim'e tepki gösterdi.





