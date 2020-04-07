Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Sercan ve Ersin birbirine girdi! İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Sahaya Berkan, Ezgi, Elif’ten eksik çıkan ünlüler, gönüllüler karşısında çok güç sarf ettiler fakat oyunu 3-0 kazanan takım gönüllüler oldu. Yaklaşık bir ay sonra ödül oyunu kazanan gönüllüler, kazandıkları nefis ödülün keyfini doyasıya çıkardı.

Survivor'da ödül oyunu sırasında Mert, saha dışında yorum yapan takım arkadaşı Ersin’i “Mert hadi falan yapıyorsun. Yapma!” diyerek uyardı. Ersin ise buna karşılık Mert’e “Niye sürekli geriliyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

Hentbol oyunu sırasında Ersin ile Sercan birbirine girdi. Survivor 38. bölümde ünlüler ile gönüllüler, Survivor hentbolu oynayarak ödül kazanmak için karşı karşıya geldi. Ünlülerden Sercan’ın saha kenarından kendini eleştirmesi üzerine Ersin “Ne yapayım takla mı atayım?” diye sert bir şekilde cevap verdi.

Survivor'da birleşme partisine bir hafta kala ünlüler ve gönüllüler takımları yemek ödüllü oyunda karşı karşıya geldi. Survivor 38. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmak için mücadele etti.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Gelecek hafta yapılacak birleşme partisi ile birlikte ünlüler ve gönüllüler, takım halinde yarışırken şimdi bireysel olarak sınav verecek.

BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER OLACAK?

Acun Ilıcalı, birleşme partisinde neler olacağını açıkladı. İlk olarak açık artırma oyunu oynanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunu duyan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'dan açık artırmada olmasını istediği yiyecekleri dile getirdi. Sonrasında "Kilo tahmini" oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Birleşme partisinde Anlat Bakalım ile birlikte futbol oyunu da oynanacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını "Şarkı yarışması"nda gösterecekler.



