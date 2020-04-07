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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Sercan ve Ersin birbirine girdi! İşte Survivor son bölümde yaşananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 01:28 | Son Güncelleme

Survivor'ın 6 Nisan Pazartesi ekrana gelen 38. son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da açlıkla mücadele eden yarışmacılar şiş kebap ödüllü oyunu kazanabilmek için mücadele etti. Kum sahada Survivor hentbolu oynayan ünlüler ve gönüllüler takımının mücadelesi nefes kesti. Survivor'da Ersin ile Sercan arasında gerilim yaşandı. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 6 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Sercan ve Ersin birbirine girdi! İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor'da birleşme partisine bir hafta kala ünlüler ve gönüllüler takımları yemek ödüllü oyunda karşı karşıya geldi. Survivor 38. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmak için mücadele etti.

ERSİN VE SERCAN GERİLİMİ!

Hentbol oyunu sırasında Ersin ile Sercan birbirine girdi. Survivor 38. bölümde ünlüler ile gönüllüler, Survivor hentbolu oynayarak ödül kazanmak için karşı karşıya geldi. Ünlülerden Sercan’ın saha kenarından kendini eleştirmesi üzerine Ersin “Ne yapayım takla mı atayım?” diye sert bir şekilde cevap verdi.

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ERSİN VE MERT ARASINDA DA TARTIŞMA ÇIKTI!

Survivor'da ödül oyunu sırasında Mert, saha dışında yorum yapan takım arkadaşı Ersin’i “Mert hadi falan yapıyorsun. Yapma!” diyerek uyardı. Ersin ise buna karşılık Mert’e “Niye sürekli geriliyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 son bölümdeki ödül oyununda takımlar Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Yarışmacılar, kum sahada oynanan hentbol oyununda tüm hünerleri sergiledi.

Sahaya Berkan, Ezgi, Elif’ten eksik çıkan ünlüler, gönüllüler karşısında çok güç sarf ettiler fakat oyunu 3-0 kazanan takım gönüllüler oldu. Yaklaşık bir ay sonra ödül oyunu kazanan gönüllüler, kazandıkları nefis ödülün keyfini doyasıya çıkardı.

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SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Gelecek hafta yapılacak birleşme partisi ile birlikte ünlüler ve gönüllüler, takım halinde yarışırken şimdi bireysel olarak sınav verecek.

BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER OLACAK?

Acun Ilıcalı, birleşme partisinde neler olacağını açıkladı. İlk olarak açık artırma oyunu oynanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunu duyan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'dan açık artırmada olmasını istediği yiyecekleri dile getirdi. Sonrasında "Kilo tahmini" oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Birleşme partisinde Anlat Bakalım ile birlikte futbol oyunu da oynanacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını "Şarkı yarışması"nda gösterecekler.

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Survivor, survivor ödül oyunu,

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