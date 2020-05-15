Survivor'da ödülü duyan yarışmacılar çılgına döndü! Survivor 2020 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8'de hafta içi her gün yayınlanan Survivor 2020'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında ödülü kimin kazanacağı ise merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ödülü duyan yarışmacılar sevinçten havalara uçtu.

İddialı geçen ödül oyunu sırasında ise gergin anlar yaşanacak. Oyun sırasında Yasin ve Ardahan arasında gerginlik yaşanırken, ünlülerden Mert ile gönüllülerden Berkan ise laf dalaşına giriyor.

INSTAGRAM CANLI YAYINI EKRANA GELİYOR!

Acun llıcalı son iletişim ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı ile Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Geçtiğimiz günlerde yapılan canlı yayın bir rekora imza attı ve aynı anda 1 milyon kişi tarafından izlendi. Gönüllüler takımının Instagram canlı yayınında yaşadıkları da bu akşam Survivor'da ekrana gelecek.

