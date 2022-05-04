Survivor'da ortalık karıştı! Acun Ilıcalı paylaştı: Hikmet ve Gökhan'ı zor ayırdılar

Acun Ilıcalı, Survivor'da yaşanan kavgaya yönelik paylaştığı görüntüyle herkesin dikkatini çekti. Bu sene birçok gergin dakikanın yaşandığı Survivor'da bir kavga daha yaşandı. Paylaşılan görüntülerde Hikmet, Adem ve Gökhan arasında yaşanan tartışma dikkat çekti.

"SENİ KAVAL GİBİ ÇALARIM"

Görüntülerde Hikmet'in "Seni kaval gibi çalarım" demesi üzerine, Survivor ekibinde çalışan kişilerin, yarışmadan geçtiğimiz haftalarda elenen Gökhan Keser'i zor tuttuğu görüntülendi.

"ÇOBAN MISIN SEN"

Hikmet'in attığı laf sonrasında Gökhan'ı zor tutan çalışanlar görüntülere yansıdı. Daha sonrasında ise Adem'in Hikmet'e doğru seslenmesi dikkat çekti. Hikmet'in sözü üzerine laf söyleyen Adem, "Kaval gibi çalarmış. Çoban mısın sen" ifadelerinde bulunduğu görüldü.



