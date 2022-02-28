Survivor'da parkurda düşen Yağmur yürekleri ağza getirdi!

Survivor All Star'ın 28 Şubat akşamı ekrana gelen son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımından Yağmur ile ünlüler takımından Nagihan karşılaştı.
Ancak Yağmur parkurda herkesi korkutan bir kaza yaşadı. Parkurda düşen Yağmur'un boynu mekanizmanın altında kaldı.
Acı içinde yerde kalan Yağmur'un yardımına yarışmacı arkadaşları koştu.
Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Yağmur, bir süre sonra kendine geldi.
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