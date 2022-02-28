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Survivor'da parkurda düşen Yağmur yürekleri ağza getirdi!

28.02.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Yağmur, Nagihan ile mücadele ettiği sırada parkurda düştü. Yağmur'un boynu ise mekanizmanın altında kaldı. Acı içinde yerde yatan yarışmacının yardımına Survivor sağlık ekibi yetişti.

Survivor'da parkurda düşen Yağmur yürekleri ağza getirdi!

Survivor All Star'ın 28 Şubat akşamı ekrana gelen son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımından Yağmur ile ünlüler takımından Nagihan karşılaştı.

Ancak Yağmur parkurda herkesi korkutan bir kaza yaşadı. Parkurda düşen Yağmur'un boynu mekanizmanın altında kaldı.

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Acı içinde yerde kalan Yağmur'un yardımına yarışmacı arkadaşları koştu.

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Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Yağmur, bir süre sonra kendine geldi.

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survivor
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