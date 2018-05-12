Survivor'da sembol oyununda kimler finale kazandı? Hangi yarışmacıların aileleri Dominik'e gelecek?

Survivor 2018'i 11 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, Acun Ilıcalı'nın sunduğu sembol oyunlarının yarı finalleri yapıldı. Yarışmacıların bireysel olarak mücadele ettiği sembol oyunlarında finale çıkan isimler belli oldu. Kazanan bir erkek ve bir kadın yarışmacının aileleri gelecek hafta Dominik'e gelecek. Manevi değeri çok yüksek olan oyunda ikişer isim finale kaldı. Kaybeden isimler gözyaşlarına boğuldu.

Sembol oyunlarının yarı finallerinde, çıktğı 7 oyundan 7'sini de kazanan Hilmi Cem finale çıkmayı başardı. Finaldeki rakibi ise Ünlüler'den Adem oldu. Kadınlarda ise finale kalan isimler Damla ve Yağmur oldu. Sembol oyunları finallerini kazanan isimler Dominik'te aileleriyle hasret giderme şansı bulacak.

MERVE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sembol oyununda Birsen Bekgöz ile karşılaşan Merve Aydın puanı rakibine kaptırıp elenmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesine kavuşma hayaline veda eden Merve Aydın uzun süre kendisine gelemedi.

Sembol oyunlarından sonra konuşan Acun Ilıcalı, 'Dört yarışmacıdan ikisinin ailesi birleşmeden bir kaç gün sonraburada olacak. Hilmi Cem 7'de 7 yaptı ve hiç kaybetmedi' dedi.