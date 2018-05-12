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Survivor'da sembol oyununda kimler finale kazandı? Hangi yarışmacıların aileleri Dominik'e gelecek?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 01:13 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de kazanan iki yarışmacının ailelerinin Dominik'e geleceği sembol oyunlarının yarı finalleri nefesleri kesti. Survivor sembol oyununda kadınlar ve erkeklerde kimler finale yükseldi? Survivor'da birleşmeden sonra kimlerin aileleri Dominik'e gelecek?

Survivor'da sembol oyununda kimler finale kazandı? Hangi yarışmacıların aileleri Dominik'e gelecek?

Survivor 2018'i 11 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, Acun Ilıcalı'nın sunduğu sembol oyunlarının yarı finalleri yapıldı. Yarışmacıların bireysel olarak mücadele ettiği sembol oyunlarında finale çıkan isimler belli oldu. Kazanan bir erkek ve bir kadın yarışmacının aileleri gelecek hafta Dominik'e gelecek. Manevi değeri çok yüksek olan oyunda ikişer isim finale kaldı. Kaybeden isimler gözyaşlarına boğuldu.

Sembol oyunlarının yarı finallerinde, çıktğı 7 oyundan 7'sini de kazanan Hilmi Cem finale çıkmayı başardı. Finaldeki rakibi ise Ünlüler'den Adem oldu. Kadınlarda ise finale kalan isimler Damla ve Yağmur oldu. Sembol oyunları finallerini kazanan isimler Dominik'te aileleriyle hasret giderme şansı bulacak.

MERVE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sembol oyununda Birsen Bekgöz ile karşılaşan Merve Aydın puanı rakibine kaptırıp elenmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesine kavuşma hayaline veda eden Merve Aydın uzun süre kendisine gelemedi.

Sembol oyunlarından sonra konuşan Acun Ilıcalı, 'Dört yarışmacıdan ikisinin ailesi birleşmeden bir kaç gün sonraburada olacak. Hilmi Cem 7'de 7 yaptı ve hiç kaybetmedi' dedi.

'KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOKTU'
Oyundaki başarını anlatan Hilmi Cem, 'Buraya kaybedecek bir şeyim olmadan geldim. Kafam çok rahat çıktım. Üst üste kazanmaya başlayınca daha rahat oynadım. Çok mutluyum ama tabi daha kimin ailesi gelecek belli değil. Finale çıktığım için çok mutluyum' ifadelerini kullandı. Diğer finalist Adem ise, 'Bu oyunda iddialı olduğumu düşünüyordum ama baştan alışamadım. Hatalarımı oyun oynadıkça çözebilme şansı buldum. Daha önce kazandığım semboller işime çok yaradı ve finale taşıdı' dedi.

Kadınlarda finale kalan isimlerden biri olan Damla, sembol oyunlarını çok sevdiğini söyleyerek, 'Annemle telefonda konuştuğumda bu oyunu kazanmamı çok istemişti' dedi.

TURABİ SEMBOL OYUNUNDA SAKATLANDI
Sembol oyununda Adem Kılıççı ile mücadele eden Turabi Çamkıran, oyun sırasında hem elinden hem de ayağından sakatlık geçirdi. Havuzda acı içinde kalan Turabi'nin yardımına Survivor doktoru Metin Kuş koştu.


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