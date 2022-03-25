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Survivor'da şok veda! Hangi yarışmacı Survivor All Star'dan ayrıldı? Acun Ilıcalı: Hepimiz için üzücü bir haberim var

25.03.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın yeni bölümünde sürpriz bir veda yaşanacak. Birleşme partisine günler kala, bir yarışmacı Survivor'dan ayrılıyor. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, "Hepimiz için üzücü bir haberim var" diyerek eleme dışında yarışmadan ayrılan ismi açıklayacak. Survivor'dan kimin ayrıldığı ise şimdiden merak konusu oldu.

Survivor'da şok veda! Hangi yarışmacı Survivor All Star'dan ayrıldı? Acun Ilıcalı: Hepimiz için üzücü bir haberim var

Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemeler başlamıştı. Yarışmaya son olarak Mert Öcal ve Bora Edin veda etmişti. Survivor All Star'ın 59. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

"BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY..."

Survivor'da ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ise dikkat çekti. Ilıcalı, yarışmadan bir ismin ayrıldığını duyurdu. Ilıcalı, "Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda edecek" dedi. Acun Ilıcalı'nın bu konuşmasının ardından ise yarışmacılar büyük bir şok yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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