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Survivor'da sürgün adasına gönderilen Mert Öcal isyan etti: Ben bu kumpası bozarım

23.01.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da bu hafta sürgün adasına giden ilk yarışmacı ünlüler takımından Mert Öcal oldu. Issız kampta herkesten uzak tek başına bir gün geçiren Mert, "Sürgün adası çok ürpertici ve zamanın durduğu bir yer" dedi. Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Mert Öcal, "Ben burada kendimi yem etmem. Ben bu kumpası bozarım" dedi.

Survivor'da sürgün adasına gönderilen Mert Öcal isyan etti: Ben bu kumpası bozarım

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı, Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Mert Öcal oldu. Öcal, gönderildiği sürgün adasında dikkat çeken açıklamalara imza attı. Gözlerden uzak kampa gece yarısı giden Mert, ilk olarak ateş yakarak etrafı aydınlatmaya çalıştı.

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"BURASI ZAMANIN DURDUĞU BİR YER"

Sürgün adasının çok ürpertici bir yer olduğunu ifade eden Mert, "Burası zamanın durduğu bir yer. Zaman nasıl geçecek bilmiyorum. Etraf çok karanlık ve hiçbir şey göremedim. Muhtemelen de bir şey yok. Taşlar ve bitkiler görebiliyorum sadece
buraya gelebileceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.

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"BU KUMPASI BOZACAĞIM"

Survivor'da herkese kibar ve yapıcı davranmasına rağmen adının yazıldığını ve sürgün adasına gönderildiğini söyleyen Mert, "Sadece bir dokunulmazlık oyununda sayı alamadığım için adımın yazılıp ve buraya gönderilmem beni enteresan bir hissiyata yönlendirdi. Son gün adada ufak tefek fısıldaşmalara şahit olmuştum.

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Şimdi taşlar yerine oturdu. Ama ben buradan çıkarım. Buralarda yem etmem kendimi ama çıktıktan sonra da maalesef bu kadar yapıcı bir Mert görmeyecekler. Küçük bir kumpas var. Bana da düşen buradan kendimi kurtarıp bu kumpası bozmak olacak" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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