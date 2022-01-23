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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte 23 Ocak Survivor 2022 All Star'da elemeye kalan yarışmacı

23.01.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 23 Ocak Pazar ekrana gelen son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayı ve sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için oylama yapıldı. Böylece Survivor'da haftanın 2. eleme adayı da belli oldu. Sürgün adasına giden yarışmacı gözyaşlarını tutamadı ve sert tepki gösterdi. Peki Survivor'da eleme adayı kimler oldu? Sürgün adasına giden yarışmacı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte 23 Ocak Survivor 2022 All Star'da elemeye kalan yarışmacı

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Mert Öcal'ın ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.

Nefes kesen parkurda zorlu anlar ve tartışmalar yaşandı. Su kaydırağı ile başlayan ve yarışmacıların çapraz koşular ile parkuru tamamladığı oyunda çoğu zaman karışıklık yaşandı. Elif ile çarpışan Nisa’nın kıl payı düşmekten kurtulduğu anlar korkuttu. Oyunda su kaydırağı, havuz ve sonrasındaki engelleri aşan yarışmacılar, finalde beş tane seramiği kırması gerekiyordu.

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Dokunulmazlık oyununda ilk turda kadın yarışmacılar parkura çıktı. Yedekler arasında gelen Nisa, çıktığı dört oyundan üçünü kazanarak güzel bir performans sergiledi. Kadın yarışmacılar arasındaki mücadeleyi 8-6 gönüllüler takımı kazandı.

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İkinci turda erkek yarışmacıların mücadelesi de nefes kesti. Müthiş karşılaşmaların ekrana geldiği dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılarda 87- skorla kazanan gönüllüler takımı oldu. Böylece iki turu da kazanan gönüllüler, dokunulmazlığın ve ödülün sahibi oldu.

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PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2022'nin yeni bölümünde gönüllüler takımının dokunulmazlık oyunu kaybetmesinin ardından ada konseyinde toplanıldı. Gönüllüler takımı yarışmacılarının oylaması öncesinde performans birincileri açıklandı ve bu açıklanan isimler dokunulmaz oldu. Gönüllüler takımının performans birincileri erkeklerde Berkan, kadınlarda ise Seda oldu.

SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında haftanın ikinci eleme adayı oy çokluğuyla belirlendi.

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Mert Öcal’ın ardından haftanın 2. eleme adayı olan isim Berna Keklikler oldu.

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"BUGÜNDEN İTİBAREN TAKIM DEĞİLİZ"

Takımda 5 arkadaşının ismini yazdığı Berna, sürgün adasına giden isim oldu. Takım arkadaşlarına tepki gösteren Berna, gözyaşlarını tutamadı.

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Berna "Sürgün adası beni korkutmuyor. Bugünden itibaren takım olduğumuzu düşünmüyorum. Beni yazanlar performanstan bahsetmesinler. Burada herkes ünlü herkes star. Bunlar küçük hesaplar. Performansımdan dolayı yazılmadım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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