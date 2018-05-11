Survivor'da Turabi Ünlüler'e meydan okudu! 'İntikamımı alacağım'

Survivor 2018'in son bölümünde Alp Kırşan'ın sunduğu baraka ve ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geldiler.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül ve baraka oyununa iyi başlayan takım Ünlüler oldu ve skoru 4-1'e getirmeyi başardı. Ancak daha sonra toparlanan Gönüllüler, önce skorda dengeyi sağladı, ardından ise farkı açtı. Oyunu 10-7'lik skorla alan Gönüllüler takımı hem sandviç ödülü hem de yataklı barakayı kazanmayı başardı. Renkli anlara sahne olan bil bakalım oyununu ise 8-4 yine Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

TURABİ ÜNLÜLER TAKIMINDAN TAMAMEN AYRILDI

Survivor'da konseyde takım arkadaşlarının ismini yazarak eleme adayı gösterdikleri Turabi'nin takımına olan tepkisi sürüyor. Konseyden sonra takım arkadaşlarını düşman ilan eden ve 'Hayallerimi çalmaya çalıştılar' diyerek eleştiren Turabi'nin son sözleri de olay oldu.

Turabi ada konseyinde takımın tamamı tarafından yazılıp eleme adayı olmasının ardından aldığı bireysellik kararının arkasında yatan sebepleri açıkladı. Kimseye güvenmemeyi çok iyi öğrendiğini söyleyen Turabi, 'Gitmeleri için ismini yazdığı kişilerle iyi geçinme çabasına onlar medeniyet diyor. Ben ise samimiyetsizlik diyorum. O yüzden anlaşamıyoruz. Ben hiç bir zaman yalan söylemem. Her zaman düzümdür ve kimsenin arkasından iş çevirmem. Kimseye güvenmemeyi çok iyi öğrendim' şeklinde konuştu.