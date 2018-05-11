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Survivor'da Turabi Ünlüler'e meydan okudu! 'İntikamımı alacağım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 00:44 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 10 Mayıs Perşembe yayınlanan 67. bölümünde takımlar ödül ve baraka oyununda mücadele etti. Baraka ve ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor son bölümde, Turabi ile Ünlüler'in yolu da tamamen ayrıldı. Takımda yemeğini bile ayıran, kimseyle konuşmayan Turabi'ye arkadaşlarından tepki geldi. Turabi, Ünlüler takımı için sert sözler söylerek 'Onlardan intikamımı alacağım. Kimseye güvenmemeyi çok iyi öğrendim' dedi.

Survivor'da Turabi Ünlüler'e meydan okudu! 'İntikamımı alacağım'

Survivor 2018'in son bölümünde Alp Kırşan'ın sunduğu baraka ve ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geldiler.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül ve baraka oyununa iyi başlayan takım Ünlüler oldu ve skoru 4-1'e getirmeyi başardı. Ancak daha sonra toparlanan Gönüllüler, önce skorda dengeyi sağladı, ardından ise farkı açtı. Oyunu 10-7'lik skorla alan Gönüllüler takımı hem sandviç ödülü hem de yataklı barakayı kazanmayı başardı. Renkli anlara sahne olan bil bakalım oyununu ise 8-4 yine Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

TURABİ ÜNLÜLER TAKIMINDAN TAMAMEN AYRILDI
Survivor'da konseyde takım arkadaşlarının ismini yazarak eleme adayı gösterdikleri Turabi'nin takımına olan tepkisi sürüyor. Konseyden sonra takım arkadaşlarını düşman ilan eden ve 'Hayallerimi çalmaya çalıştılar' diyerek eleştiren Turabi'nin son sözleri de olay oldu.

Turabi ada konseyinde takımın tamamı tarafından yazılıp eleme adayı olmasının ardından aldığı bireysellik kararının arkasında yatan sebepleri açıkladı. Kimseye güvenmemeyi çok iyi öğrendiğini söyleyen Turabi, 'Gitmeleri için ismini yazdığı kişilerle iyi geçinme çabasına onlar medeniyet diyor. Ben ise samimiyetsizlik diyorum. O yüzden anlaşamıyoruz. Ben hiç bir zaman yalan söylemem. Her zaman düzümdür ve kimsenin arkasından iş çevirmem. Kimseye güvenmemeyi çok iyi öğrendim' şeklinde konuştu.

'İNTİKAM ALACAĞIM'
Turabi ada konseyinde eleme adayı olarak ismini yazan takım arkadaşlarından intikamını alacağını bir kez daha söyledi. Adada takım arkadaşlarıyla konuşmayan ve aynı sofraya oturmayan Turabi, 'Adada sürekli antreman yapıp vakti değerlendirmeye çalışıyorum. Ben sözümün arkasındayım. Sözümden dönersem yakışmaz. Takıma saygısızlık yapmıyorum takım için savaşıyorum puanımı alıyorum. Ne onlar bana ne de ben onlara saygısızlık yapıyorum. Sadece beni yazdıkları için intikamım var. Onu alacağım o kadar. Başka türlü kendi aramızda saygısızlık yok' sözleriyle son durumu açıkladı.

MERVE VE ÜMİT'TEN TEPKİ
Bireysellik kararı alan Turabi, yemeğini de ayırınca takım arkadaşları tarafından eleştirilerin odağına oturdu. Merve, 'Pilav yaptık çağırdık ama Turabi gelmedi. Turabi kendi hayatını yaşıyor. Bizim açımızdan sıkıntı yok' dedi. Turabi'nin yaptığını çocukça olarak değerlendiren Ümit Karan ise, 'Soframız herkese açık isteyen tek başına yer. İster ayrı takılır ister gelir soframıza. Turabi'nin payını ayırdık. Ama bana çocukça ve komik geliyor. Gerekirse insanlar düşmanıyla bile sofraya oturabiliyor' şeklinde konuştu.


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