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Survivor'da yarışmacılar neden hasta oluyor? Hakan Hatipoğlu açıkladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 18.06.2019 00:15 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da son günlerde bazı yarışmacıların hastalanması dikkatleri çekti. Survivor Panorama yorumcularından Hakan Hatipoğlu da Survivor'daki yarışmacıların yaşadıkları hastalıklarla ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu.

Survivor'da yarışmacılar neden hasta oluyor? Hakan Hatipoğlu açıkladı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama yorumcularından Hakan Hatipoğlu canlı yayında ilginç açıklamalar yaptı. Kendisi de daha önce 3 defa Survivor'da yarışan Hatipoğlu, yarışmacıların hastalanmasının nedenini söyledi.

"AYNI DURUMU BEN DE YAŞADIM"
Yarışmacıların kazandıkları ödül sonrası uçağa bindiklerini ve uçakta klimaya maruz kaldıkları için hastalandıklarını düşündüğü söyleyen Hatipoğlu, aynı durumu kendisinin de yaşadığını dile getirdi.

Hatipoğlu, "Survivor'n sonuna doğru hastalıklar sakatlıklar biraz daha artıyor. Bir de kimsenin bilmediği bir şey vardır. Çok doğal bir ortamdayız, hava sıcaklığı hep aynı, nem hep aynı ama bir uçak yolculuğu yaptığınız zaman hayatınıza maalesef klima diye bir şey giriyor.

Ben ne zaman büyük ödül kazansam, ne zaman uçağa binsem ertesi gün hastayım. Muhtemelen klimadan dolayı hasta oldular, adım gibi eminim. Ben birçok hastalığın bundan dolayı olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor hastalık Survivor 2019 Hakan Hatipoğlu Survivor Türkiye - Yunanistan

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