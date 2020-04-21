Survivor'da Yasin ve Barış kavgası! Acun Ilıcalı açıkladı: İhraç edildiler

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor'ın 20 Nisan Pazartesi ekrana gelen son bölümü gerilimli anlara sahne oldu.

Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı, villa ödülü oyunu sırasında birbirine girdi. Barış'ın ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı.

Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmedi. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar, itiş kakış esnasında sert müdahalelerde bulundu. Survivor'a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

Yasin yumruklarını sıkarken, Barış'ın da takım arkadaşına yönelik "İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin" dediği duyuldu. Ilıcalı iki yarışmacıyı da ödül oyunundan ihraç etti.

Kavga sonrası konuşan Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaşanan bu kavgayla ilgili kararlarını açıklayacaklarını duyurdu. Ilıcalı, "Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım. Ancak bunun değerlendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraç edilniz. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem."

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ödül oyununu 10-8'lik skorla ünlüler takımı kazandı.

