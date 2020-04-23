Survivor'da yemek krizi! Evrim ve Yasin'den sert tepki! Survivor 2020 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2020, 23 Nisan Perşembe akşamı 55. bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Survivor yeni bölümde yarışmacılar Anlat Bakalım oyununda mücadele edecek. Yeni bölümde Anlat Bakalım oyunu sırasında ise ilginç anlar yaşanıyor. Survivor Nisa ise bankta oturup oyunu izlerken, bir anlık dalgınlıkla yere düşüyor.

"YANLARINDA UYUYORDUM, YEMEK YEDİLER"

Diğer yandan ise gönüllüler takımında yemek krizi yaşanıyor. Evrim ve Yasin takım arkadaşlarının gece yemek yemelerine tepki gösteriyor. Evrim "O kadar sinirlendim ki akşam, yemek falan yediler. Ben yanlarında uyuyordum. Onların yemek yemiş olmaları gram umurumda değil" sözlerini sarf ediyor.. Ersin Korkut ise "O sinsi bakışları var ya" diyerek takım arkadaşı Mert'i eleştiriyor.