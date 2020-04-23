MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da yemek krizi! Evrim ve Yasin'den sert tepki! Survivor 2020 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor'da yemek krizi! Evrim ve Yasin'den sert tepki! Survivor 2020 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 02:37 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde, Evrim ve Yasin gece yemek yiyen takım arkadaşlarına tepki gösteriyor. Yasin'in "Oğlun dün aç yattı anne ama arkadaşlarının hakkını yemedi. Bununla gurur duyabilirsin" sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Ersin Korkut'un takım arkadaşı Mert için söylediği sözler herkesi şaşırtıyor. İşte Survivor 55. yeni bölüm fragmanı.

Survivor'da yemek krizi! Evrim ve Yasin'den sert tepki! Survivor 2020 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2020, 23 Nisan Perşembe akşamı 55. bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Survivor yeni bölümde yarışmacılar Anlat Bakalım oyununda mücadele edecek. Yeni bölümde Anlat Bakalım oyunu sırasında ise ilginç anlar yaşanıyor. Survivor Nisa ise bankta oturup oyunu izlerken, bir anlık dalgınlıkla yere düşüyor.

"YANLARINDA UYUYORDUM, YEMEK YEDİLER"

Diğer yandan ise gönüllüler takımında yemek krizi yaşanıyor. Evrim ve Yasin takım arkadaşlarının gece yemek yemelerine tepki gösteriyor. Evrim "O kadar sinirlendim ki akşam, yemek falan yediler. Ben yanlarında uyuyordum. Onların yemek yemiş olmaları gram umurumda değil" sözlerini sarf ediyor.. Ersin Korkut ise "O sinsi bakışları var ya" diyerek takım arkadaşı Mert'i eleştiriyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Arka bahçemize girdik bir süre önceArka bahçemize girdik bir süre önce
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, survivor 55. yeni bölüm fragmanı, survivor evrim, survivor yasin,

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan açıklama

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca’dan New York Times’ın iddiasına yanıt

Bakan Koca’dan New York Times’ın iddiasına yanıt

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

DSÖ'den korkutan açıklama: Virüs uzun süre hayatımızda olacak

DSÖ'den korkutan açıklama: Virüs uzun süre hayatımızda olacak

Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şoke eden anlar! Kolunu bıçakla kesip paylaştı

Şoke eden anlar! Kolunu bıçakla kesip paylaştı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elçin Sangu'nun 7 milyon sevinci!

Elçin Sangu'nun 7 milyon sevinci!

Kadir Doğulu: Arka bahçemize girdik bir süre önce

Arka bahçemize girdik bir süre önce

Haluk Levent, İzmir'de arabalı vapurda 23 Nisan konseri verdi! "Ömrümün en enteresan konseriydi"

Haluk Levent bir ilke imza attı: Hayatımın en enteresan...

Survivor'da ödül oyunu ve voleybol maçını kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan büyük iddia! İşte Survivor 2020'de sembol kazananlar

Survivor'da Acun'dan büyük iddia!

Demet Akalın'a Okan Kurt ve yakın dostlarından doğum günü sürprizi

Demet Akalın'a doğum günü sürprizi!

Sabahların Olmasın konusu nedir, oyuncuları kimler? Sabahların Olmasın filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Sabahların Olmasın filmi ilk defa TV'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.