Survivor'da yeni eleme sistemi nasıl olacak? Canlı yayında flaş açıklama!

Survivor'da yavaş yavaş sona geliniyor. Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Survivor'da artık yeni kurallar geçerli olacak. Söz konusu kurallar Survivor Ekstra programında İhsan Tahsin tarafından açıklandı.Peki Survivor'da yeni eleme sistemi nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında, Survivor'da bazı kuralların değişeceği açıklandı. Survivor'da eleme sisteminin değişmesine ilişkin konuşan İhsan Tarkan bireysel olarak yarışan yarışmacıların üç dokunulmazlık oyunu oynayacağını ve iki dokunulmazlığı alan yarışmacının dokunulmaz olacağını ifade etti. Tarkan, iki dokunulmazlığın alınması halinde eğer yarışmacı aday ise adaylığının düşeceğini söyleyerek geçen sene olmayan kuralın bu yıl uygulanacağını söyledi.

Önce yarışma olacağını, herkesin saniyesinin alınacağını söyleyen Tarkan, oyunu en önde bitiren yarışmacıların avantajlı konumda olacağını ve yavaş olanlarla eşleşeceğini duyurdu.

PAZARTESİ AKŞAMI OYLAMA OLACAK

Dokunulmazlık oyunlarının cumartesi, pazar ve pazartesi akşamları olacağını ifade eden Tarkan, pazartesi akşamı oylama olacağını ve söz konusu oylamanın yalnızca adaylar arasında gerçekleşeceğini söyledi.