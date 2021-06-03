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Survivor'da yeni eleme sistemi nasıl olacak? Canlı yayında flaş açıklama!

03.06.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bireysellik dönemi başladı. Eleme sisteminin değiştirilmesi kararı alındı. Peki Survivor'da yeni eleme sistemi nasıl olacak? Suvivor Ekstra'da İhsan Tarkan söz konusu kararın detaylarını açıkladı.

Survivor'da yeni eleme sistemi nasıl olacak? Canlı yayında flaş açıklama!

Survivor'da yavaş yavaş sona geliniyor. Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Survivor'da artık yeni kurallar geçerli olacak. Söz konusu kurallar Survivor Ekstra programında İhsan Tahsin tarafından açıklandı.Peki Survivor'da yeni eleme sistemi nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında, Survivor'da bazı kuralların değişeceği açıklandı. Survivor'da eleme sisteminin değişmesine ilişkin konuşan İhsan Tarkan bireysel olarak yarışan yarışmacıların üç dokunulmazlık oyunu oynayacağını ve iki dokunulmazlığı alan yarışmacının dokunulmaz olacağını ifade etti. Tarkan, iki dokunulmazlığın alınması halinde eğer yarışmacı aday ise adaylığının düşeceğini söyleyerek geçen sene olmayan kuralın bu yıl uygulanacağını söyledi.

Önce yarışma olacağını, herkesin saniyesinin alınacağını söyleyen Tarkan, oyunu en önde bitiren yarışmacıların avantajlı konumda olacağını ve yavaş olanlarla eşleşeceğini duyurdu.

Survivor'da yeni eleme sistemi nasıl olacak? Canlı yayında flaş açıklama!

PAZARTESİ AKŞAMI OYLAMA OLACAK

Dokunulmazlık oyunlarının cumartesi, pazar ve pazartesi akşamları olacağını ifade eden Tarkan, pazartesi akşamı oylama olacağını ve söz konusu oylamanın yalnızca adaylar arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Yarış ve dokunulmazlıkların bitişinin ardından üç tane aday belirleneceğini ve pazartesi akşamı son konseyde adayın belli olacağını ifade eden Tarkan, oylamanın o üç kişi arasında başlayacağını söyledi. Söz konusu açıklamaların ardından Tarkan, "Üçü aday olduktan sonra üçü arasında oylama oluyor. Yani diğerleri oylamaya girmiyor" dedi.

Tarkan, açıklamaların ardından Survivor Ekstra yorumcularına yeni kararın neleri değiştirip değiştirmeyeceğini sordu. Bunun üzerine Semih Öztürk, adayların alacağı oylardan ne kadar destekçisi olduğunun direk belli olacağını ve dokunulmazlıkların günlük olarak yarışmacıların kendisini kurtarmasına neden olduğu için çok önemli olduğunu söyledi.


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TV8 survivor
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