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Survivor'da yürekleri ağza getiren olay: Evrim bayıldı, benchten düştü! Evrim'in sağlık durumu nasıl?

17.05.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'nin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde yaşanan olay izleyenlere korku dolu anlar yaşatacak. Bu akşam oynanacak olan ödül oyununda Evrim'in bir anda baygınlık geçirip benchten yuvarlanması herkese korku dolu anlar yaşatacak.

Survivor'da yürekleri ağza getiren olay: Evrim bayıldı, benchten düştü! Evrim'in sağlık durumu nasıl?

Survivor'da finale çok kısa bir zaman kala heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Survivor'da bugün oynanacak olan ödül oyununda yine nefes kesen dakikalar yaşanırken, Evrim'in yaşadığı sakatlık herkese korku dolu anlar yaşatacak. Bir anda baygınlık geçiren ve benchten yuvarlanarak çok kötü bir şekilde düşen Evrim'in son durumu merak ediliyor.

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BİR ANDA BAYILDI, BENCHTEN DÜŞTÜ

Survivor'da bu akşam ekranlara gelecek olan ödül oyunu mücadelesinde Evrim'in yaşadığı korkunç sakatlık izleyenlere korku dolu anlar yaşatacak. Yarışmacıların parkurda mücadele ettiği esnada Evrim'in bir anda bilincini kaybetmesi ve Ogeday'ın omuzlarından yuvarlanarak benchten düşmesi herkesi endişenlendirdi. Fragmanda Evrim'in bir anda gözlerinin gittiği ve benchte Ogeday'ın yanından yuvarlanarak aşağı düştüğü görülüyor.

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SURVİVOR EVRİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fragmanda ortaya çıkan görüntülerin ardından Evrim'i destekleyen birçok kişi sağlık durumuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Fragmanda kısa bir görüntünün yayınlanması nedeniyle Evrim'in son akıbetine dair ipuçları yer almıyor. Survivor Evrim'in son durumu bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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