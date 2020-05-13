Survivor'dan ayrılan Ersin Korkut Mess'in öldüğünü öğrendi! 'Acı günümde...'

Ünlüler takımından Ersin Korkut diz sakatlığı nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı kötü haberi açıklarken gözleri doldu.

Dizindeki sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut'un, konseydeki sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Adadan ayrıldıktan sonra açıklama yapan Korkut, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Köpeği Mess'in ölümünün Ersine'e söylenmemesi ve Ersin'in köpeğiyle ilgili sözleri gündem olmuştu. Ersin adaya veda ettikten sonra bir paylaşım yaptı. Köpeğiyle bir pozunu paylaşan Ersin "Böyle bir sevgi görmek insanin acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız" dedi.

ERSİN KORKUT'UN KÖPEĞİNE NE OLDU?

Ünlüler takımından yarışan Ersin Korkut, köpeği Mess'i ailesine emanet etmişti. Ancak Ersin Korkut'un yarışmaya katılmasından kısa bir süre sonra trafik kazası geçiren Mess, hayatını kaybetmişti. Her fırsatta köpeğini çok özlediğini söyleyen Survivor Ersin'e kötü haberi kimse verememişti.