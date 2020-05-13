MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'dan ayrılan Ersin Korkut Mess'in öldüğünü öğrendi! 'Acı günümde...'

Survivor'dan ayrılan Ersin Korkut Mess'in öldüğünü öğrendi! 'Acı günümde...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında performansıyla final adayları arasında yer alan Ersin Korkut talihsiz sakatlık sonrası Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Ersin'in ayrılmasından sonra herkes çok üzülürken Ersin'den ilk paylaşım geldi. Ersin köpeği Mess'in öldüğünü öğrendi.

Survivor'dan ayrılan Ersin Korkut Mess'in öldüğünü öğrendi! 'Acı günümde...'

Ünlüler takımından Ersin Korkut diz sakatlığı nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı kötü haberi açıklarken gözleri doldu.

Dizindeki sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut'un, konseydeki sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Adadan ayrıldıktan sonra açıklama yapan Korkut, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

eaeaeae

Köpeği Mess'in ölümünün Ersine'e söylenmemesi ve Ersin'in köpeğiyle ilgili sözleri gündem olmuştu. Ersin adaya veda ettikten sonra bir paylaşım yaptı. Köpeğiyle bir pozunu paylaşan Ersin "Böyle bir sevgi görmek insanin acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız" dedi.

Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a Yılmaz Erdoğan'dan destekSurvivor'a veda eden Ersin Korkut'a Yılmaz Erdoğan'dan destek

ERSİN KORKUT'UN KÖPEĞİNE NE OLDU?

Ünlüler takımından yarışan Ersin Korkut, köpeği Mess'i ailesine emanet etmişti. Ancak Ersin Korkut'un yarışmaya katılmasından kısa bir süre sonra trafik kazası geçiren Mess, hayatını kaybetmişti. Her fırsatta köpeğini çok özlediğini söyleyen Survivor Ersin'e kötü haberi kimse verememişti.

Survivor'dan elenen Ersin Korkut'un köpeği Mes ile ilgili sözleri duygulandırdı! Acun ağlamamak için kendini zor tuttu!Survivor'dan elenen Ersin Korkut'un köpeği Mes ile ilgili sözleri duygulandırdı! Acun ağlamamak için kendini zor tuttu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gurbetçi Şaban filminin güzeli Müge Akyamaç yıllara meydan okuyor! İşte Müge Akyamaç'ın son hali...

Yıllara meydan okuyor! İşte son hali

Gianluca Vacchi-Sharon Fonseca çiftinden müjdeli haber

Güzel haberi sosyal medyadan duyurdular

Adriana Lima: Sabırsızlanıyorum

Çok özledi! 'Sabırsızlanıyorum'

Johnny Depp, bulvar basınının telefonunu hacklediğini iddia etti

Bomba iddialarla yine gündem oldu

Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna komik cevap

'Rol için soyunur musun?' sorusuna komik cevap

Kendall Jenner dantelli iç çamaşırlarıyla Kylie Jenner'i şaşırttı

Dantelli iç çamaşırlarıyla yatak pozu olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.