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  4. Survivor'dan ayrılan Turabi gelen mesajlardan bıktı! Adada yaşadıklarını anlattı... "Acun abi kurtardı beni"

Survivor'dan ayrılan Turabi gelen mesajlardan bıktı! Adada yaşadıklarını anlattı... "Acun abi kurtardı beni"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.04.2024 11:46
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Survivor All Star'a sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalan Turabi Çamkıran adaya döneceğine dair gelen mesajlardan bıktı. Konuya dair açıklama yapan Turabi adada yaşadığı sağlık sorunlarını tek tek anlatarak Acun Ilıcalı'nın tüm imkanları seferber ettiğini de ifade etti.

Survivor'dan ayrılan Turabi gelen mesajlardan bıktı! Adada yaşadıklarını anlattı... "Acun abi kurtardı beni"

Yaşadığı sakatlık ardından Survivor adasına veda eden Turabi Çamkıran, daha önce apar topar yoğun bakıma alındığını söyleyerek sevenlerini korkutmuştu. Sık sık Survivor'da dair paylaşımlar yapan Turabi yarışmaya dönecek mi?

Bu konuda kendisine gelen mesajlardan bırakan Turabi sitem etti.

"Yarışmaya yoğun bakımdan çıkıp geldim" diyen Turabi yarışmaya dönmeyeceğini söyledi. Turbo Turabi yarışmada soğuk algınlığı da kaptığını söyleyerek durumunun daha da kötüleştiğini ve akciğer enfeksiyonu kaptığını ifade etti.

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RESMEN ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Turabi'nin adada başına gelmeyen kalmamış. Parmağını kırdığını, el kemiğini kırdığını ve enfeksiyonların arttığını söyleyen Turabi ayakta zor durduğunu söyledi.
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Yarışmada az daha dursa ciğerlerinin iflas edeceğini açıklayan Turabi "Acun abi her ne kadar haz etmese de benden tüm imkanları seferber etti ve kurtardı beni. İyileşirsem geri dönme şansım vardı ama maalesef olmadı" dedi.

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