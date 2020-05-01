Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye ne zaman dönecek? Dominik'te kalan Survivor Meryem açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların ve sınırların kapatılmasıyla birlikte, çekimleri Dominik'te süren Survivor 2020'de elenen yarışmacılar da haftalardır Türkiye'ye dönemiyor.



Acun Medya'nın ayarladığı otelde kalan Gizem Birdan, Parviz Abdullayev, Ezgi Hocaoğlu, Burak Yurdugör, Ceyhun Uzun, Meryem Kasap ülkelerine dönecekleri tarihi bekliyor.

"BURADA ÇOK EĞLENİYORUZ AMA..."

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama canlı yayınına gönülller takımından elenen Survivor Meryem katıldı. Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan sakatlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Survivor Meryem, Türkiye'ye ne zaman geleceklerini Survivor Panorama programına açıkladı.

Meryem, "Bizim uçağımız 10-15 Mayıs arası olarak görünüyor. Ancak kesin değil. Biz burada çok eğleniyoruz. Dizimdeki sakatlık sürüyor. Bu nedenle tedavi olabilmek için Türkiye'ye dönmek istiyorum" dedi. Meryem, bundan sonra elenecek yarışmacının ise Ardahan olacağı iddiasında da bulunarak, "Bence Ardahan da bizim uçağa yetişir" ifadesini kullandı

ACUN ILICALI DA AÇIKLAMIŞTI

Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde TV8’deki programa bağlanarak, “Survivor çekimleri için Dominik’te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik’e giriş çıkışlar kapatıldı” demişti.



