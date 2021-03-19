Survivor'dan elenen Yunus Emre'den sert sözler: Kendini akıllı zannediyorsa ben bin kat akıllıyım

Survivor'da gönüllüler takımında sms birincisi olan Ayşe'nin eleme adayı yaptığı Yunus Emre yarışmaya veda etmişti. Takım arkadaşı Aleyna Çalışkan ise Yunus Emre için "Yunus Emre biraz saf, karşı taraf onu yönlendiriyor" demişti. Elendikten sonra takım arkadaşlarını eleştiren Yunus Emre, Aleyna Çalışkan'ın sözlerine "Saflığımı belirlemek Aleyna'ya kalmamış. Kendini akıllı zannediyorsa ben ondan bin kat akıllıyım. Cin fikirlilik onda varsa bizde de var. Biz onlar gibi atıp tutmadık. Gelip yüzüme söyleseydi cevabını verirdim" şeklinde yanıt verdi.

"AYŞE BANA HAKSIZLIK YAPTI"

Yunus Emre, ismini söyleyerek elenmesine neden olan Ayşe için ise şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe'nin bana haksızlık yaptığını düşünüyorum. Performans olarak benden daha düşük Dora vardı. Benim takımıma yaptıklarım belli. 2 tane dokunulmazlık asası aldım Acun ağabeyden. Takımımız eksilmesin diye hep söylüyordum. Elimden geleni yapıyordum. Takıma baktığım zaman 2 tane dokunulmazlık asası alan yok benden başka. Tabii haksızlık var. Dora'yı söyleyebilirdi. Benim oy potansiyelimin düşmüş olduğunu düşünmüş olabilir. Aleyna'nın gitmemesini istediği için benim ismimi söylemiş olabilir. Zaten bana söylemişti. 'Senin ismin daha ağır' basıyor diye bir yerde konuştuk. Strateji yapmış olabilir, stratejisi de tuttu"

