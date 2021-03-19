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Survivor ödül oyununu ve voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart Survivor'da ödül ne oldu?

19.03.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 18 Mart Perşembe ekrana gelen 50. bölümünde ödül oyunu ve voleybol maçı heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ile gönüllüler, yeni haftanın ilk ödül oyununda karşı karşıya geldi. Denizde başlayan ve karada biten oyunda ödül için müthiş bir mücadele ortaya konuldu. Ödül oyunundan sonra Survivor 2021 - Acun Medya arasında voleybol maçı da oynandı. Peki Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 – Acun Medya voleybol maçı rövanşını kim kazandı?

Survivor ödül oyununu ve voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor Türkiye’de ünlüler ile gönüllüler, haftanın ilk ödül oyununda parkurda çok çekişmeli bir mücadele verdi. Ünlüler galibiyet serisini devam ettirmek, gönüllüler ise bunu kırmak istiyordu. Ortaya müthiş karşılaşmalara sahne olan bir ödül oyunu mücadelesi çıktı. Ödül oyunu sonrasında Survivor 2021 – Acun Medya voleybol maçı da oynandı. İlk maçı 3-1 kaybeden Survivor 2021 ekibi, Berkay takviyesi ile rövanşı almaya çalıştı. Hanzade’nin dahil olduğu Acun Medya ise yenilmezliğini devam ettirmek için sahaya çıktı.

YENİ HAFTANIN KAPTANLARI BELLİ OLDU!

Survivor 2021'de büyük tartışmalara neden olan kaptanlık seçimi bugün ödül oyunu öncesinde yapıldı. Geçen haftayı çok başarılı geçiren ünlüler takımı, Batuhan'ın bir kere daha kaptanlığa getirdi. Gönüllüler takımı ise farklı bir kaptanda birleşti ve Dora'yı yeni haftanın kaptanı seçti.

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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, ödülü kazanmak için parkurda kıran kırana bir mücadele verdi. Deniz üzerine kurulan parkurda atışlar karada yapıldı.

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Nefes kesecek mücadelenin yaşandığı oyunda zipline, denge tahtası gibi yarışmacıları zorlayan engeller vardı. Finalde ise dört başarılı disk atışı yapan yarışmacı takımına sayıyı kazandırdı. Rekabetin çok yüksek olduğu ödül oyununda Dora ile İsmail arasında tezahürat nedeniyle tartışma çıktı. İsmail, gönüllüler takımının yarışmacılara yakın bir şekilde bağırmasını saygısızlık olarak nitelendirdi. İkili arasındaki konuşma ile olay çözümlendi. Günün sonunda kıran kırana mücadeleyi 10-6 skorla ödül oyununu kazanan gönüllüler oldu.

Oyunu kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları, ilk olarak şampuanla banyo yaptı. Sonrasında ise soslu biftek, fırında makarna, patates salatası içeren güzel bir yemek yedi.

SURVİVOR 2021 – ACUN MEDYA VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de sezonun üçüncü challenge’ı ekrana geldi. Önceki voleybol maçında Survivor 2021 ekibinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe, Acun Medya’da ise Acun Ilıcalı ile İrem Kanan vardı. İlk maçta kazanan 3-1 skorla Acun Medya olmuştu.
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Survivor son bölümde ekrana gelen voleybol maçında ise Survivor 2021’e Berkay, Acun Medya’ya ise Hanzade dahil oldu. Müthiş hareketlerin ekrana geldiği nefes kesen voleybol maçını 3-2 skorla kazanan Acun Medya oldu.
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TV8 survivor
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