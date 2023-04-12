Survivor’dan kovulan Merve’nin ardından Nisa Bölükbaşı gündem olmuştu! Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın pazartesi günü yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı Gönüllüler Takımı yarışmacısı olan Merve’ye adeta ateş püskürdü. Yarışmadan diskalifiye olduğunu sert bir şekilde söyleyen Ilıcalı’nın, Merve’nin dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan bahsetmesinin ardından Nisa Bölükbaşı sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmanın bazı izleyicileri Bölükbaşı’nın da yarıştığı dönemde oyun bıraktığını dile getirdi. Acun Ilıcalı Survivor Ekstra’ya katılarak iddialara yanıt verdi.

"Nisa'ya bir şey demediğim söylenmiş" diyen Ilıcalı, "Ben ona da neler neler söyledim. Ben Nisa'ya dünyaları söyledim. Nisa bunu yapmadı ki. O kendi oyununda oynamadı. Nisa bir kazandıkları bir ödül oyun oyununda oynamadığı için ona sitem etmiştim. O zaten komik bir şeydi.

Fanatiklerin yaptığı yorumlara saygı duyuyorum. Vicdanen yüzde 200 rahatım. Ben Merve'yi de Turabi'yi de uyardım. Asena'ya 6 ödül cezası verdim. Herkesin hakkı bana emanet. Yarışmacı kasten oynamak istemiyorsa yarışmanın gidişatını korumak zorundayım. Seyirciler benim Merve'ye sitemli konuşmama kızıyor." dedi.

"BAŞKALARININ HAKKINA GİRMEYECEKSİN"

Ilıcalı sözlerine "Merve bana 'bir günlük böyle bir şey oldu. Ben devam etmek istiyorum, bir daha olmayacak' deseydi devam ederdi zaten. Bir yarışmacının bariz bir şekilde 4 sayıyı bilerek verdiğini yaşamadık. Siz hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Başkalarının hakkına girmeyeceksin. Burada sana oy atacak olan seyircilere de yazık." cümleleri ile devam etti.



