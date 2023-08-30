Survivor Doğan babasını kaybetti! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Survivor’a 2021 yılında katılan Doğan Keser yarışmadaki performansı ve tavırları ile hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyada yaptığı danslar ile tanınan Keser’den üzen haber geldi.

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Babamız Mustafa Keser saat 00:50 sularında Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağ olsun" dedi.

Yarıştığı dönemde ünlülüler takımında olan Doğan Keser'in paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri de Keser'e baş sağlığı diledi.

SURVİVOR YARIŞMACILARINDAN DESTEK

Ünlü isme daha önce Survivor'da yarışan Semih Öztürk, Adem Kılıçcı ve Emin Günenç de destek oldu.

