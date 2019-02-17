Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Hikmet ve Elpida arasında sevinç kavgası!

Survivor 2019'da haftada iki kez oynanan dokunulmazlık oyunlarından ilki bugün oynandı ve dokunulmazlık oyununu 6 puan farkla Türkiye kazandı. Zorlu oyunda Hikmet ile Yunan yarışmacı Elpida arasındaki gerginliğe Acun Ilıcalı müdahale etti.

Survivor'da yaşanan ilginç görüntülerden biri de ikinci ödül oyununda yaşandı. Survivor’da ilk kez oynanan oyuna göre bir Türk ile bir Yunan yarışmacı ekip olarak yarıştı ve ödülü kazanmaya çalıştı.

HİKMET VE ELPİDA ARASINDA SEVİNÇ KAVGASI

Hikmet ile Yunanistan takımı oyuncusu Elpida arasında gerginlik yaşandı. Yunan yarışmacının oyunu kazanmasının ardından Hikmet’in önüne gelip “sus” işareti yapmasının ardından bir sonraki oyunda galip gelen Hikmet sevincini Yunanistan takımı önünde yaşayarak karşılık verince ortam gerildi. Araya giren Acun Ilıcalı Hikmet’i uyarmasının ardından ortalık sakinleşti.

YUNAN YARIŞMACI SAKATLANDI

Survivor Türkiye-Yunanistan dokuzuncu bölümde oynanan ödül oyununda Panagiotis, parkurda başını vurarak sakatlık yaşadı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kazanan takım Yunanistan oldu.

Türkiye 3 – Yunanistan 5

ACUN’DAN İKİNCİ ÖDÜL OYUNU SÜRPRİZİ

Survivor 2019'da ikinci ödül oyunu sürprizi yaşandı. Oyun hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, "Bu sene Survivor tarihinde ilk kez böyle bir oyun oynanacak. Bu ödül oyunun bireysel oynayacaksınız, bayrak yarışı yapacaksınız ve bayrak yarışında sizinle birlikte olacak takım arkadaşınız Yunan olacak. Takım arkadaşınız kura ile belirlenecek sonunda güzel bir ödül verilecek. Yunanistan takımında sempatik bulduklarınız var, bulamadıklarınız var biliyorum. Özellikle Hikmet’e kurada kim çıkacak merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

