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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da Ersin gerginliği! Acun Ilıcalı müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 23:23 | Son Güncelleme

Survivor 2020 son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele etti. Oyun sırasında ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları arasında gergin anlar yaşandı. Survivor 2020’de ikinci dokunulmazlık oyunu sırasında iki takım arasında yaşanan tartışmayı Acun Ilıcalı sonlandırdı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da Ersin gerginliği! Acun Ilıcalı müdahale etti

Survivor 2020'nin 3 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 65. bölümünde ünlüler ile gönüllüler, bir dokunulmazlık oyunu için yine karşı karşıya geldi. Ünlüler takımından Sercan ile Mert’in oynamayacak olması nedeniyle gönüllüler takımına artı bir yarışmacı seçim şansı verildi. Fakat bu seçim nedeniyle iki takım arasında tansiyon yükseldi.

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Yasin’in Mert ve Sercan’ın sakatlıklarına söz etmesi bu ikiliyi kızdırdı. Survivor Ersin ise kendini seçmeleri durumunda her oyun sonrasında yarım saat mola isteyeceğini açıkladı. Ünlüler ile gönüllüler arasında tartışmanın uzaması sonrasında araya Acun Ilıcalı girdi. Seçim olayını bir kez daha anlatarak yanlış anlaşılmaları düzelten Acun Ilıcalı, böylece tartışmayı da sonlandırmış oldu.

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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı bu defa daha hırslı mücadele etti. Survivor'da 3 Mayıs Pazar akşamı haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı. Yapılan oylama sonunda Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu.


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