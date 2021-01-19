Survivor Duygu Serap Salman kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Survivor Duygu Serap Salman kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021'e dört yeni yarışmacı katıldı. Yedeklerden katılan bu yarışmacılardan biri de Duygu Serap Salman. oldu. Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Survivor Duygu, izleyiciler tarafından internette sorgulanmaya başlandı. İşte Survivor 2021 yedek yarışmacısı Duygu Serap Salman hakkındaki bilgiler.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğdu. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşıyor. Personel trainer olarak çalışan Survivor Duygu, Yeni Levent Anadolu Lisesi mezunu. Altı yaşından beri sporla ilgilenen Survivor Duygu'nun neredeyse yapmadığı spor kalmamış. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu; voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan bazıları...

Duygu Serap Salman 20’li yaşlarında başına aktif olarak boks yapan başarılı bir sporcudur. Duygu Serap Salman Survivor 2021’de Gönüllüler takımında yer alarak büyük bir fırsat yakalamıştır. Özellikle sosyal medyada yaptığı dans paylaşımları ile 5 binden fazla takipçiye sahip olan