Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Ocak Survivor 2021'in ilk performans oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 18 Ocak Pazartesi yayınlanan son bölümünde yeni bir ödül oyunu oynandı. Oyundan önce ise gönüllüler ve ünlüler takımına katılan yeni yarışmacıları belli oldu. Takımlar, yeni yarışmacıları ile ödülü kazanmaya çalıştı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 8. bölümde oyun öncesinde kazanılacak ödülün ne olacağı açıklandı. Ödül oyununu kazanan takım yarışmacılarına beşer tane sigara böreği yiyebilecek.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de ödül oyunu öncesinde avantaj oyunun oynandı. Üç erkek üç kadın arasında oynanan avantaj oyununda erkeklerde gönüllüler, kadınlarda ünlüler kazanınca sonuç atışlara kaldı. Ünlülerden İsmail, gönüllülerden Poyraz atıcı olarak çıktı. Atışlarda daha başarılı olan Poyraz, seçim avantajını gönüllüler takımına kazandırdı.

SURVİVOR 2021’DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 8. bölümde ödül oyununa iyi başlayan takım Gönüllüler oldu. Farkı açan ve bir ara 7-3 skoru yakalayan Gönüllüler takımını, Ünlüler takımı üst üste aldığı sayılar ile yakaladı ve durumu 7-7 yaptı. Müthiş karşılaşmaların ekrana geldiği ödül oyununda skor 9-8 olunca her iki takımdan en iyi erkek ve kadın yarışmacılarını çıkardı.



İlk oyunda Steven ile Sergen karşılaştı. Bu oyunu kazanan Sergen skoru 9-9 yapmayı başardı. Son oyunda ise Merve ile Ayşe parkura çıktı. Nefeslerin tutulduğu, heyecanın tavan yaptığı karşılaşmayı kazanan Ayşe oldu ve gönüllüler takımına uzun bir aradan sonra yemek ödülü kazandırdı.