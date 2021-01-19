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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Ocak Survivor 2021'in ilk performans oyununu kim kazandı?

19.01.2021 01:54 | Son Güncelleme:
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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Ocak Survivor 2021'in ilk performans oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'in 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen 8. bölümünde ödül ve performans oyunları heyecanı yaşandı. 4 yeni yarışmacının daha katıldığı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları yemek ödüllü oyunu kazanabilmek için zorlu parkurda mücadele etti. Survivor performans oyununa ise yeni yarışmacı Sergen damga vurdu. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2021 son bölümde yaşananlar.

Survivor'ın 18 Ocak Pazartesi yayınlanan son bölümünde yeni bir ödül oyunu oynandı. Oyundan önce ise gönüllüler ve ünlüler takımına katılan yeni yarışmacıları belli oldu. Takımlar, yeni yarışmacıları ile ödülü kazanmaya çalıştı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 8. bölümde oyun öncesinde kazanılacak ödülün ne olacağı açıklandı. Ödül oyununu kazanan takım yarışmacılarına beşer tane sigara böreği yiyebilecek.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de ödül oyunu öncesinde avantaj oyunun oynandı. Üç erkek üç kadın arasında oynanan avantaj oyununda erkeklerde gönüllüler, kadınlarda ünlüler kazanınca sonuç atışlara kaldı. Ünlülerden İsmail, gönüllülerden Poyraz atıcı olarak çıktı. Atışlarda daha başarılı olan Poyraz, seçim avantajını gönüllüler takımına kazandırdı.

SURVİVOR 2021’DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 8. bölümde ödül oyununa iyi başlayan takım Gönüllüler oldu. Farkı açan ve bir ara 7-3 skoru yakalayan Gönüllüler takımını, Ünlüler takımı üst üste aldığı sayılar ile yakaladı ve durumu 7-7 yaptı. Müthiş karşılaşmaların ekrana geldiği ödül oyununda skor 9-8 olunca her iki takımdan en iyi erkek ve kadın yarışmacılarını çıkardı.
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İlk oyunda Steven ile Sergen karşılaştı. Bu oyunu kazanan Sergen skoru 9-9 yapmayı başardı. Son oyunda ise Merve ile Ayşe parkura çıktı. Nefeslerin tutulduğu, heyecanın tavan yaptığı karşılaşmayı kazanan Ayşe oldu ve gönüllüler takımına uzun bir aradan sonra yemek ödülü kazandırdı.

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SURVİVOR 2021’İN YENİ YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımına ikişer yarışmacı katıldı. Sergen, Baran, Duygu, Bahar isimli yarışmacıların hangi takımlara katılacağı yeni bölümde ilan edildi. Ünlüler takımına Sergen ve Bahar, gönüllüler takımına Baran ve Duygu katıldı.

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SURVİVOR 2021’DE İLK PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor performans oyununda kura çekilerek her iki takım erkek ve kadın yarışmacıları kendi aralarında eşleşti. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar, kazandıkları vakit üst tura çıktı. Karşılaşmalar sonunda erkekler ve kadınlardan her iki takımın en iyileri belirlendi. Bu en iyiler arasında ise final oyunu oynandı. Ünlülerden Meryem ve Cemal, gönüllülerden Reşat sakatlıkları nedeniyle oyunda yer alamadı. Kıyasıya mücadele sonunda ünlülerden Sergen, gönüllülerden Emin erkeklerde finale kalan yarışmacılar oldu.

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Erkekler finalinde Emin – Sergen mücadelesi ekrana geldi. İki sayıyı alanın kazanacağı oyunda Survivor 2021 erkeklerde performans oyununu kazanan ilk yarışmacı Sergen oldu. Sergen, Survivor 2021'e katıldığı ilk gün, performans oyununu kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

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