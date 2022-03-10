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Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi

10.03.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Semih Öztürk'ün, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yayına çıkmaması, kafaları karıştırdı. Semih Öztürk'ün programda neden yer almadığı merak edilirken, Öztürk'ün fenomen eşi Kurretülayn Matur'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi

Ünlü sunucu Semih Öztürk, Survivor Ekstra programının 8 ve 9 Mart tarihli yayınlarında yer almadı. İzleyiciler, Semih Öztürk'ün programdan ayrılıp ayrılmadığını araştırırken, Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, Twitter hesabından kafa karıştıran bir paylaşım yaptı.

Kurretülayn Matur, paylaşımında ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor ''Helal olsun''. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor'' ifadelerini kullandı.

Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi

Bu paylaşımını kısa sürede silen Kurretülayn Matur'un, ''Sizi üç kez üzen birine tekrar güvenmeyin'' notu da dikkat çekti.

Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımları sonrası, ünlü çiftin boşanacağı dedikoduları sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi

Öte yandan Semih Öztürk'ün iki bölümdür Survivor Ekstra programında yer almaması, ünlü sunucunun programdan ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi

Survivor Ekstra'nın dün yayınlanan bölümünde Semih Öztürk'ün yerine İhsan Tarkan'ın oturduğu görüldü.

Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi

Ütopya programında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çifti, 6 yıllık birlikteliğin ardından 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi

Geçmişte oyunculukla ilgilenen Kurretülayn Matur, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi

Instagram'da 900 bini aşkın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Semih Öztürk
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