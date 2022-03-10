Survivor Ekstra'dan ayrıldığı konuşulan Semih Öztürk'ün eşinden olay paylaşım! Hemen sildi

Ünlü sunucu Semih Öztürk, Survivor Ekstra programının 8 ve 9 Mart tarihli yayınlarında yer almadı. İzleyiciler, Semih Öztürk'ün programdan ayrılıp ayrılmadığını araştırırken, Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, Twitter hesabından kafa karıştıran bir paylaşım yaptı.

Kurretülayn Matur, paylaşımında ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor ''Helal olsun''. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor'' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımını kısa sürede silen Kurretülayn Matur'un, ''Sizi üç kez üzen birine tekrar güvenmeyin'' notu da dikkat çekti.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımları sonrası, ünlü çiftin boşanacağı dedikoduları sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Öte yandan Semih Öztürk'ün iki bölümdür Survivor Ekstra programında yer almaması, ünlü sunucunun programdan ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Survivor Ekstra'nın dün yayınlanan bölümünde Semih Öztürk'ün yerine İhsan Tarkan'ın oturduğu görüldü.

Ütopya programında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çifti, 6 yıllık birlikteliğin ardından 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

Geçmişte oyunculukla ilgilenen Kurretülayn Matur, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Instagram'da 900 bini aşkın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



