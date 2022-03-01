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  4. Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'

01.03.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ekstra programında yaptığı agresif yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Semih Öztürk'ün oyuncu eşi Kurretülayn Matur, 1 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı yazma kalma pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'

Survivor Ekstra programında Murat Özarı, Furkan Dede, Hanzade Durmuş gibi isimlerle kamera karşısına geçen Semih Öztürk, son dönemlerde kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırıyor. Semih Öztürk'ün oyuncu eşi Kurretülayn Matur, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kurretülayn Matur, yazdan kalma pozuna ''Saçlarımı kestirme fikri, çık aklımdan'' notunu düştü. Matur'un sırt ve bacak dekolteli pozuna ''Çok seksisin'' ve ''Süt gibi ten'' tarzında yorumlar yapıldı.

Survivor Ekstra sunucu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'

Arap kökenli bir aileden gelen Kurretülayn Matur, sosyal medya fenomeni olmadan önce oyunculuk yapıyordu.

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'

2010 yılında yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde rol alan Kurretülayn Matur; Şefkat Tepe, Ana Yüreği ve Merhaba Hayat gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'

Çeşitli yarışma programlarına da katılan Kurretülayn Matur, Zuhal Topal'ın sunduğu Kazanmak İçin Bir Dakika programında 16 bin TL'nin sahibi olmuştu.

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'

Kurretülayn Matur, 2014 yılında katıldığı Ütopya programında tanıştığı Semih Öztürk ile 6 yıl aşk yaşadı ve 2020 yılında dünyaevine girdi.

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'

Sosyal medyada epey aktif olan Kurretülayn Matur, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Semih Öztürk
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