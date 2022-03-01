Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur sırt dekolteli pozunu paylaştı! 'Çok seksi'

Survivor Ekstra programında Murat Özarı, Furkan Dede, Hanzade Durmuş gibi isimlerle kamera karşısına geçen Semih Öztürk, son dönemlerde kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırıyor. Semih Öztürk'ün oyuncu eşi Kurretülayn Matur, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kurretülayn Matur, yazdan kalma pozuna ''Saçlarımı kestirme fikri, çık aklımdan'' notunu düştü. Matur'un sırt ve bacak dekolteli pozuna ''Çok seksisin'' ve ''Süt gibi ten'' tarzında yorumlar yapıldı.

Arap kökenli bir aileden gelen Kurretülayn Matur, sosyal medya fenomeni olmadan önce oyunculuk yapıyordu.

2010 yılında yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde rol alan Kurretülayn Matur; Şefkat Tepe, Ana Yüreği ve Merhaba Hayat gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Çeşitli yarışma programlarına da katılan Kurretülayn Matur, Zuhal Topal'ın sunduğu Kazanmak İçin Bir Dakika programında 16 bin TL'nin sahibi olmuştu.

Kurretülayn Matur, 2014 yılında katıldığı Ütopya programında tanıştığı Semih Öztürk ile 6 yıl aşk yaşadı ve 2020 yılında dünyaevine girdi.

Sosyal medyada epey aktif olan Kurretülayn Matur, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



