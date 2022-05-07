Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 7 Mayıs 2022 Cumartesi

Survivor eleme adayı, 7 Mayıs 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yarışmanın 98. bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmalık oyununu, ünlüler takımının mı yoksa gönüllüler takımının mı alacağı merak konusu oldu. Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte yarışmanın 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümü ile ilgili bilgiler...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı olmuştu. Konseyde eleme adayı olarak Evrim Keklik'in adı çıkmıştı.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kazanmış ve Gönüllüler takımı eleme konseyinde bu defa Nisa Bölükbaşı'nın adını yazmıştı.

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu yarışmanın 7 Mayıs Cumartesi günkü bölümünde belli olacak. Sonuç belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 7 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde aralarından bir yarışmacıyı elemer adayı olarak gösterecek. Dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

