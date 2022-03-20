Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 19 Mart 2022 Cumartesi eleme adayı belli oldu mu? 19 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Ünlüler-Gönüllüler takımı artık her oynanan dokunulmazlık oyununa hayat memat meselesi gözüyle bakıyor. 19 Mart Cumartesi akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir skorla bitti. İki takımda canla başla dokunulmazlık oyununda galip olabilmek için yarıştı. 19 Mart Survivor dokunulmazlık oyununun kazanan takımı ve ikinci eleme adayı da belli oldu...

19 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

19 Mart 2022 akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı gene zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İki takımda dokunulmazlık oyunu için canla başla mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı. Dokunulmazlık oyununda iki takımın erkekleri ve kadınları çok çekişmeli bir oyun oynadı. Bu haftanın 14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımlarının performans birincilerini açıkladı. Ünlüler de Adem ve Gizem, gönüllüler takımında ise Berkan ve Seda performans birincisi olarak dokunulmazlığı kazandı. 19 Mart Survivor All Star ilk dokunulmazlık sembolünün sahibi gönüllüler takımı oldu.

19 MART 2022 İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? SURVİVOR KİM ELENDİ?

19 Mart 2022 akşamı Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Geçen haftada oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı, 19 Mart Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu da kaybetti. İlk kaybedilen dokunulmazlık oyunundan sonra konseyde adı yazılan isim Mert Öcal olmuştu. 19 Mart Cumartesi günü de takım arkadaşlarının ismini en fazla yazdığı yarışmacı da Barış Murat Yağcı oldu. Barış Murat Yağcı böylelikle ikinci eleme adayı seçildi.

