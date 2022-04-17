Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Yokluk adasına kim gitti? 16 Nisan 2022

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı yarışmanın 80. bölümünün yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım iletişim ödülünün de sahibi oldu. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Yokluk adasına kim gitti? sorularının yanıtına ve yarışmanın 16 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümü ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Dünyanın en zor yarışması Survivor AllStar 2022'nin 16 Nisan Cumartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kozlarını paylaştı.

Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'da haftanın ilk eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından çıkmıştı. Bu haftanın ilk eleme adayı Evrim Keklik olmuştu ve güzel yarışmacı yokluk adasına gönderilmişti. Haftanın ikinci eleme adayı Ayşe oldu.

SURVİVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor AllStar 2022'nin 80. bölümünde haftanın ikinci eleme adayı belli olacak. Yarışmacı yokluk adasına gönderilecek.

Survivor'da yokluk adasına giden isim Gönüllüler Takımı yarışmacısı Ayşe oldu.

