Survivor Elif kimdir? Elif Gören kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020 sezonunda Ünlüler takımında yer alan Elif Gören, Survivor 2022 All Star Ünlüler Gönüllüler yarışma programı ile yeniden ekran karşısına geçmişti. Hızlı ve azimli yarışmacılardan olan Gören, sağlık sorunları nedeniyle Survivor'dan ayrıldı. Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir. İşte detaylar...

SURVİVOR ELİF GÖREN KİMDİR?

Elif Gören 14 Şubat 1990'da İznik, Bursa'da doğdu. 32 yaşındaki Elif Gören 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ve 1.70 boyundadur. ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde görev aldı. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcusu oldu.

