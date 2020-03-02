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Survivor Erman kimdir? Erman Altıkardeş Survivor'dan neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 02:18 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasında Erman Altıkardeş diskalifiye oldu. Survivor'da ünlüler takımında yarışan Erman'ın Yasin ile kavgası ve sarf ettiği sözler Ilıcalı ve Survivor sorumlularını rahatsız etti. Acun Ilıcalı ise Erman'ın neden diskalifiye olduğunu ada konseyinde açıkladı. Peki Survivor'dan diskalifiye olan Erman Altıkardeş kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Erman'ın hayat hikayesi.

Survivor Erman kimdir? Erman Altıkardeş Survivor'dan neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor Erman Altıkardeş'in Survivor 2020 yarışmasında olmaması izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Erman ile ilgili Acun Ilıcalı ada konseyinda açıklama yaptı. Acun Ilıcalı Erman'ın diskalifiye kararını açıkladı. Bu karar sonrasında Survivor Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında, neden diskalifiye oldu araştırılmaya başlandı. İşte Erman Altıkardeş hakkında merak edilenler ve Survivor'dan diskalifiye olma nedeni.

ERMAN NEDEN SURVIVOR'DAN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor 2020'da sakatlanan Uğur Pektaş'ın yerine ünlüler takımına sonradan katılan Erman Altıkardeş, adaya geldiği ilk anlardan itibaren yaşadığı kavgalarla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Survivor'da gönüllüler takımından Yasin ile kavga eden Erman'ın "Ben çok Yasin okudum ama ölülerin arkasından" sözleri sinirleri gerdi. Yasin'e meydan okuyan Erman "Sende bana saldıracak yürek var mı?" diye bağırması da dikkatleri çekti. Survivor'da Ersin ile de tartışma yaşayan Erman'ın gergin tavırları, Acun Ilıcalı ve Survivor sorumlularını rahatsız etti.

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Yaşanan olayların ardından Survivor'da Acun Ilıcalı ve arkadaşları sürpriz bir karar aldı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Erman'ın diskalifiye olduğunu açıklayarak, "Arkadaşlarla toplantı yaptık. Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını ve Survivor'a devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bundan sonra Survivor'a devam etmeyecek" dedi.

SURVİVOR ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.
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Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.
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Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.

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