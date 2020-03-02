Survivor Erman kimdir? Erman Altıkardeş Survivor'dan neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor Erman Altıkardeş'in Survivor 2020 yarışmasında olmaması izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Erman ile ilgili Acun Ilıcalı ada konseyinda açıklama yaptı. Acun Ilıcalı Erman'ın diskalifiye kararını açıkladı. Bu karar sonrasında Survivor Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında, neden diskalifiye oldu araştırılmaya başlandı. İşte Erman Altıkardeş hakkında merak edilenler ve Survivor'dan diskalifiye olma nedeni.

ERMAN NEDEN SURVIVOR'DAN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor 2020'da sakatlanan Uğur Pektaş'ın yerine ünlüler takımına sonradan katılan Erman Altıkardeş, adaya geldiği ilk anlardan itibaren yaşadığı kavgalarla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Survivor'da gönüllüler takımından Yasin ile kavga eden Erman'ın "Ben çok Yasin okudum ama ölülerin arkasından" sözleri sinirleri gerdi. Yasin'e meydan okuyan Erman "Sende bana saldıracak yürek var mı?" diye bağırması da dikkatleri çekti. Survivor'da Ersin ile de tartışma yaşayan Erman'ın gergin tavırları, Acun Ilıcalı ve Survivor sorumlularını rahatsız etti.

Yaşanan olayların ardından Survivor'da Acun Ilıcalı ve arkadaşları sürpriz bir karar aldı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Erman'ın diskalifiye olduğunu açıklayarak, "Arkadaşlarla toplantı yaptık. Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını ve Survivor'a devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bundan sonra Survivor'a devam etmeyecek" dedi.