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  4. Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen'den sert sözler! Survivor Ekstra sunucularını eleştirdi

Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen'den sert sözler! Survivor Ekstra sunucularını eleştirdi

24.06.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Türkiye’de final heyecanı yaşanırken eski yarışmacı Yiğit'ten ilginç açıklamalar geldi. ipler çok gerildi. Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit, Poyraz’ı desteklediğini açıklarken, Survivor Esktra sunucularını topa tuttu.

Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen'den sert sözler! Survivor Ekstra sunucularını eleştirdi

Survivor’da final heyecanı başladı. Survivor'ın 2014 ve 2018 sezonlarında yarışan Yiğit Dikmen, Twitter hesabından Poyraz'ı desteklediğini açıkladı. Yiğit Dikmen’in hedefinde Survivor Ekstra yorumcuları da vardı. Yiğit Dikmen, Survivor Ekstra moderatörü Furkan Dede'yi sert sözlerle eleştirdi.

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"CİDDİYE ALMAYIN"

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Yiğit Dikmen "Sevgili dostlar kurban olayım şu siyah tişörtlü moderatör kılıklı adamın sözlerini ciddiye almayın sizden tek ricamdır. Yarışmada kaçıncı olduğundan bağımsız, söylediği şeylerin tersini yaptığın her an sen insanlık adına doğru şeyi yapıyorsun demektir. Yapabileceği maksimum seviye 'Bakın bakalım kar topu nasıl düşmüş' demekken bu kardeşimizi Survivor yarışmacılarının üstünde bir mertebeye getirmek de Acun Medya'nın hatasıdır. Diğer beyefendi de Murat Özarı ama babasına olan saygımdan bir şey yazamıyorum kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.

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"BERKAY TARİHTE BUNU BAŞARMIŞ NADİR YARIŞMACILARDAN..."

Survivor'dan yarı final öncesi elenen Berkay'a da övgüler dizen Yiğit Dikmen "O şartlarda bu kadar doğru kalmak bu kadar temiz kalmak zordur. Berkay tarihte bunu başarmış nadir yarışmacılardan biridir helal olsun. Kalbi güzel kendi güzel kardeşim yarışma kazanmak o kadar da önemli bir şey değil önemli olan kalpleri kazanmak ve onu da başardı, helal olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Furkan Dede
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