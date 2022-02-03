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Survivor Evrim Acun Ilıcalı ile özel konuşmak istedi, ortalık karıştı!

03.02.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da yarışmalardan çok ikili ilişkiler gündemde. Son olarak Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik arasında yaşananlar gündem oldu. Survivor Barış eski sevgilisi Nisa'ya dönerek "Niye Nisa hangi yüzle iğrenç insan kelimesini kullanıyor?" dedi. Survivor Evrim'e eski yarışmacılar ise sert çıktı.

Survivor Evrim Acun Ilıcalı ile özel konuşmak istedi, ortalık karıştı!

Survivorr All Star'da konsey yapılırken yine ikili ilişkiler ve gerilimler öne çıktı. Yarışmalardan çok ikili ilişkilerin ön planda olduğu konseyde yine ortalık karıştı. Evrim Keklik Acun Ilıcalı'ya "Yarışmadan sonra sizinle özel konuşmak istiyorum" dedi. Survivor Evrim'in diğer yarışmacıları zan altında bırakan sözleri ise tepki çekti. Tüm yarışmacılar bu durumdan rahatsız olurken Yasin Obuz ise "Burası aba altından sopa gösterilecek yer değildir. Neden önceden yapmadın? İnsanları zan altında bırakamazsın. 2020'de anlatsaydın" dedi.

Acun Ilıcalı ise bu sözlere "Nisa'yı zan altında bırakıyorsun. Benim açımdan Nisa ile ilgili problem yok" dedi.

ESKİ YARIŞMACILAR ÇOK KIZDI

Eski yarışmacı Elif Şadoğlu bu konuşmalara kızdı ve Evrim'i hedef aldı. Eski yarışmacı "Kendin sütten çıkma ak kaşık değilsin? Karakteri bozuk biri asla Survivor olamaz" dedi.
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Sahra Işık da Evrim Keklik'e sert çıkan isimlerdendi. Sahra Işık "Evrim anca kaos ve terbiyesizlikle orada kalır. İlk defa Survivor adasında bel altından insanları vurmaya çalışan yarışmacılar görüyorum. Nisa ya da başkası sana özel bir şeyini anlatıyor. Kötü olunca hemen bel altı sallıyorsun" dedi.
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SURVIVOR BARIŞ'TAN TEPKİ

Diğer yandan Survivor Barış eski sevgilisi Nisa'ya dönerek "Niye Nisa hangi yüzle iğrenç insan kelimesini kullanıyor?" dedi. Survivor Nisa ise "Konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi. Survivor Barış "Ben özelimize saygı duydum. Sevmediğim biri gelip bana durumu anlatıyor. Neden iğrenç adam diye? O zaman ben de bir şey söyleyeyim" dedi.

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EVRİM YASİN'İ ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Nisa Bölükbaşı ise "Konu şu aslında Evrim'in oradan laf sokması benim de yanıtım" dedi. Evrim Keklik ise "Ben istediğimi söylerim benim bu adamla bir gönül bağım olmamış. Sen buraya bir şeyleri göze alıyorsun. Adalar birleşince ne olacak" diyerek sitem etti. Yasin Obuz ise "Sana ne" diyerek çileden çıktı.

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Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı Evrim Keklik Nisa Bölükbaşı
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