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  4. Survivor'da aşk! Evrim Keklik yarışma sırasında Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğunu ağzından kaçırdı

Survivor'da aşk! Evrim Keklik yarışma sırasında Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğunu ağzından kaçırdı

27.01.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Survivor sonrası aşk yaşamış ve ayrılmıştı. Survivor All Star'a dönen eski sevgililer zaman zaman gündeme geliyor. Survivor Nisa'nın Ogeday Girişken ile de aşk yaşadığı gündemdeydi. Evrim Keklik yarışma sırasında Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğunu ağzından kaçırdı

Survivor'da aşk! Evrim Keklik yarışma sırasında Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğunu ağzından kaçırdı

Survivor Evrim Keklik sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Barış Murat Yağcı'ya parkurda sinirlenen Evrim sözleriyle Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in sevgili olduğunu adeta kanıtladı. Evrim Keklik'in Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demesine Nisa sessiz kalamadı.

Survivor Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde Evrim'e cevap verdi. Ardından Evrim de "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" cümlesini kurdu. Bu yanıt sosyal medyada "Aşk doğruymuş" denmesine sebep oldu.

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OGEDAY, NİSA VE BARIŞ ADADA!

Nisa ve Barış Murat Yağcı sevgili olmuş, bir süre sonra ayrılmıştı. Mayıs ayında da ilişkilerini noktaladıklarını duyurduktan sonra Nisa, eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'le anılmıştı.

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Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda mücadele eden olan Ogeday Dominik'e gitmeden önce “Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum” ifadeleriyle kafaları karıştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik Nisa Bölükbaşı
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