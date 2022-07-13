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Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi! "Güzelliğin halis mi?"

13.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarıyla tanınan Evrim Keklik, gerek ada yaşantısı gerek arkadaşlık ilişkileriyle programın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Survivor'un ardından da takip edilen Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi.

Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi! "Güzelliğin halis mi?"

Evrim Keklik Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Tavırlarıyla hem programda hem de program sonrasında çokça konuşulan Keklik, dekolteli pozuyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

EVRİM KEKLİK'TEN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Survivor 2022 All Star'da birçok potaya giren Evrim Keklik, rakiplerinin çoğunu elemesiyle dikkat çekmişti.

Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi!

Survivor 2022 All Star'da başarılı performans sergileyen Keklik, 7 Haziran'da Survivor'a veda etti.

Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi!

Keklik programın ardından şimdi de sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isim, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi!

O poza takipçileri "Güzelliğin halis mi?", "Güneşten daha parlaksın" gibi yorumlar yaptı.

Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi!

1991 doğumlu 31 yaşındaki Evrim Keklik Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi!

Bir süre voleybol oynayan Keklik, sakatlık sebebiyle voleybolu bırakmak zorunda kaldı ve yüzme üzerine ders vermeye başladı.

Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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