Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi! "Güzelliğin halis mi?"

Evrim Keklik Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Tavırlarıyla hem programda hem de program sonrasında çokça konuşulan Keklik, dekolteli pozuyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

EVRİM KEKLİK'TEN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Survivor 2022 All Star'da birçok potaya giren Evrim Keklik, rakiplerinin çoğunu elemesiyle dikkat çekmişti.

Survivor 2022 All Star'da başarılı performans sergileyen Keklik, 7 Haziran'da Survivor'a veda etti.

Keklik programın ardından şimdi de sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isim, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

O poza takipçileri "Güzelliğin halis mi?", "Güneşten daha parlaksın" gibi yorumlar yaptı.

1991 doğumlu 31 yaşındaki Evrim Keklik Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

Bir süre voleybol oynayan Keklik, sakatlık sebebiyle voleybolu bırakmak zorunda kaldı ve yüzme üzerine ders vermeye başladı.





