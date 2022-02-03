Survivor Evrim Keklik için Hakan Hatipoğlu'ndan sert eleştiri: Survivor hayatı bitti

Survivor 2022 All Star'da eleme adayları arasına giren ve sürgün adasına giden Evrim, takım arkadaşlarına sert tepki göstermişti. Evrim "Yakayım mı gemileri?" diyerek Nisa ve Barış'a yüklenmişti. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama'da ise yorumcu Hakan Hatipoğlu son dönemde Evrim Keklik'in yaptığı çıkışları sert bir şekilde eleştirdi.



"EVRİM'İN İÇİNDE ÖYLE NİSA NEFRETİ VAR Kİ..."

Hatipoğlu, "Kendimi Evrim'in yerine koyuyorum ,sürgün adasına gitsem Barış'la çok muhatap olmam bu konuyu da

açmam. Nisa ile Barış'ın eskide kalmış özel bir hayatı var. Barış'la ilgili başkalarının sözlerini söylemeye yüzün olmamalı. Etik, mantık, vicdan olarak yanlış. Evrim'in içinde öyle bir Nisa, Yasin ve gönüllüler nefreti var ki, bunun ateşini harlamaya çalışıyor. Barış'a Nisa'ya anlatırken bile 'Sen yeni sevgilinle gelmişsin' diyerek altını çiziyor. Ogeday ile Nisa hakkında bir şey duymamıştık sevgililer diye. Ancka bu haberi bile Evrim'den aldık." dedi.

"EVİRİM'İN SURVIVOR HAYATI BİTTİ"

Evrim'in şampiyonluk için şansı kalmadığını söyleyen Hatipoğlu, "Evrim, Nisa için 'Algıları Survivor değil , bir tarafta eski bir tarafta yeni sevgilisi, bunlarla uğraşıyor' yorumlarını yapıyor. Ancak Evrim'e bakıyorsun parkurda yok. İş dedikoduya ve adadaki olaylara gelince can yakmaya çalışıyorsun.

Bunun nedeni 'Vay efendim beni nasıl yazarlar' oldu. Yarın belki Yasin ile ilgili, yada takımdan adını yazan başka biriyle ilgili şeyler patlatacak. Seyri güzel merak ediyorsun ama Evrim'in Survivor hayatı bitti. Belki seyirci meraktan olaylarla ilgili adada tutar. Sonra değil parkurda Nagihan gibi, Zeyna gibi savaşsa bile şu saatten sonra şampiyon olamaz" ifadelerini kullandı.





