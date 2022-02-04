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Survivor All Star'da Nagihan ve Berna kavgası! "Seni yolarım"

04.02.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 5 Ocak Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında eşi benzeri görülmemiş bir kavga yaşanacak. Survivor'da önce Sema ardından ise Nagihan, Berna ile kavga ediyor. Berna'nın sözlerine sinirlenen Nagihan, Berna'nın üzerine yürüyor ve çekmeye çalışıyor. İkilinin kavgası konseyde de sürüyor. Nagihan'ın "Biz bir erkeği de paket edebilecek kadınlarız. Bir tane çakıyorum ağzına yapıştırıyorum" sözleri dikkat çekiyor.

Survivor All Star'da Nagihan ve Berna kavgası! "Seni yolarım"

Survivor All Star'ın cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ancak oyun sırasında beklenmedik gerilimler yaşanıyor. Yarışmada ilk gerginlik Nisa ve Sercan arasında yaşanıyor. Sercan Nisa'yı hedef alarak "Seninle muhattap olan yok." diyor. Nagihan tartışmayı sakinleştirmeye çalışıyor.

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BİRSEN VE NİSA SAKATLANIYOR

Oldukça zorlu geçen parkurda Birsen fenalaşarak yerde kalıyor. Birsen'i gören yarışmacılar 'Birsen' diye yanına koşmaya başlıyor. Birsen'e sağlık ekipleri müdahale ediyor.

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Parkurda Nisa da bir sakatlık yaşıyor.

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BERNA'NIN SÖZLERİ SEMA VE NAGİHAN'I ÇILDIRTIYOR

Berna ise oyun kenarından 'Ay sakatlandım, şu oldu, bu oldu sıkıldık ya' sözleri isyan ediyor.

berna

Önce Sema, Berna'nın üzerine yürüyerek tepki gösteriyor.

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Ardından ise sinirden çılgına dönen Nagihan, Berna'yı oturduğu yerden indirmeye çalışıyor.

nagihan

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"SENİ YOLARIM"

Yarışmacılar ise Nagihan'ı uzaklaştırmakta büyük zorluk yaşıyor. Nagihan, Berna'ya "Seni yolarım" diye bağırıyor.

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Konseye ise Berna ile Nagihan'ın atışmaları damga vuruyor. Berna Nagihan'ı hedef alarak, 'Etimi sıkıştırarak arkaya çekmeye çalışan bir kadın...' diyor. Nagihan ise bu sözlere, 'Biz benim diyen erkekleri bile paket edebilecek kadınlarız. Çok defa da yaptım.' şeklinde cevap veriyor.

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Berna ise bu sözlere 'Bana bir daha dokunursan Nagihan o zaman sana şovun ne olduğunu göstereceğim.' diye cevap veriyor.

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survivor Nagihan Karadere
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