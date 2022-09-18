Survivor Evrim Keklik'ten küfreden takipçisine ifşa şoku: "Bana bir mesajlar atmış anlatamam!"

Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarında boy gösteren Evrim Keklik, yarışmanın sona ermesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir Instagram kullanıcısının kendisine gönderdiği ağır küfür ve ithamlara dayanamayan Evrim Keklik sosyal medya hesabından isyan etti. Enerjik kişiliği ve dobra kişiliğiyle bilinen genç kız, o Instagram kullanıcısının hesabını paylaştı.

EVRİM KEKLİK, KÜFREDEN TAKİPÇİSİNE SERT ÇIKTI

Evrim Keklik, ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirterek o Instagram kullanıcısına sert çıktı.

Dışarıdan bakıldığında hanımefendi gibi görünen takipçisinin ağır söz ve küfürler kullandığını belirterek ailesine sabır diledi.

İşte Evrim Keklik'in o paylaşımı:

"Dışarıdan baktığınızda çok tatlı, hanımefendi görünen kişi aslında bir kadına yakışmayacak kelimeler ve küfürler kullanıyor.

Bana bir mesajlar atmış anlatamam. Kendisi adına çok üzüldüm.

Ailesine yardım diliyorum"



