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Survivor Evrim Keklik'ten küfreden takipçisine ifşa şoku: "Bana bir mesajlar atmış anlatamam!"

18.09.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programıyla ün kazanan Evrim Keklik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Enerjik kişiliği ve dobra karakteri ile dikkat çeken Evrim Keklik, bir takipçisi tarafından Instagram hesabına gelen mesajları görünce şoke oldu. Takipçisinin hesabının ekran görüntüsünü paylaşan ünlü isim yaşadığı duruma isyan etti. Hanımefendi gibi görünen bir takipçisinin kendisine ağır küfür ve hakaret ettiğini belirten Evrim Keklik, Instagram hesabından sert konuştu.

Survivor Evrim Keklik'ten küfreden takipçisine ifşa şoku: "Bana bir mesajlar atmış anlatamam!"

Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarında boy gösteren Evrim Keklik, yarışmanın sona ermesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir Instagram kullanıcısının kendisine gönderdiği ağır küfür ve ithamlara dayanamayan Evrim Keklik sosyal medya hesabından isyan etti. Enerjik kişiliği ve dobra kişiliğiyle bilinen genç kız, o Instagram kullanıcısının hesabını paylaştı.

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EVRİM KEKLİK, KÜFREDEN TAKİPÇİSİNE SERT ÇIKTI

Evrim Keklik, ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirterek o Instagram kullanıcısına sert çıktı.

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Dışarıdan bakıldığında hanımefendi gibi görünen takipçisinin ağır söz ve küfürler kullandığını belirterek ailesine sabır diledi.

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İşte Evrim Keklik'in o paylaşımı:

"Dışarıdan baktığınızda çok tatlı, hanımefendi görünen kişi aslında bir kadına yakışmayacak kelimeler ve küfürler kullanıyor.

Bana bir mesajlar atmış anlatamam. Kendisi adına çok üzüldüm.

Ailesine yardım diliyorum"

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya survivor Evrim Keklik ifşa
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