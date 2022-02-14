Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, aslen nereli? Survivor Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Survivor'da 2022 yılında da heyecan sürüyor. Programın yedek yarışmacıları arasında geçtiğimiz senelerde yarışan Ezgi Hocaoğlu da bulunuyor. Son olarak seyirciler "Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir?" sorusunu merak ediyor. Peki Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, aslen nereli?

SURVİVOR EZGİ HACIOĞLU KİMDİR?

Survivor'da yarışmış olan ve Milli Cimnastikçi olan Ezgi Hocaoğlu, 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yapmış olan isim, Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi almıştır.

Survivor Ezgi, 2017 senesinde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2018 senesinde Medical Exercise Fitness Trainer belgesi almıştır.

Hacıoğlu şu anda ise Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.

EZGİ HACIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacılarından Ezgi Hocaoğlu'nun daha önce Survivor Burak Yurdugör ile birliktelik yaşadığı biliniyor. Şimdilerde ise sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

