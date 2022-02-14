MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, aslen nereli? Survivor Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, aslen nereli? Survivor Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

14.02.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da heyecan sürerken, geçtiğimiz yıllardan hatırlanan Survivor yarışmacılarından Ezgi Hocaoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Ezgi Hacıoğlu, küçük yaşlarda profesyonel olarak Artistik Cimnastik yapmıştır. Peki Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, aslen nereli? Survivor Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, aslen nereli? Survivor Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Survivor'da 2022 yılında da heyecan sürüyor. Programın yedek yarışmacıları arasında geçtiğimiz senelerde yarışan Ezgi Hocaoğlu da bulunuyor. Son olarak seyirciler "Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir?" sorusunu merak ediyor. Peki Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, aslen nereli?

SURVİVOR EZGİ HACIOĞLU KİMDİR?

Survivor'da yarışmış olan ve Milli Cimnastikçi olan Ezgi Hocaoğlu, 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yapmış olan isim, Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi almıştır.

Survivor Ezgi, 2017 senesinde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2018 senesinde Medical Exercise Fitness Trainer belgesi almıştır.

ezgihocaoglusurvivor_16_9_1587503807-880x495

Hacıoğlu şu anda ise Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.

EZGİ HACIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacılarından Ezgi Hocaoğlu'nun daha önce Survivor Burak Yurdugör ile birliktelik yaşadığı biliniyor. Şimdilerde ise sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Aşkım Burçe kimdir?Survivor Aşkım Burçe kimdir?
Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptıUrfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı
Ayrılık sonrası cesur poz! Adeta nispet yaptıAyrılık sonrası cesur poz! Adeta nispet yaptı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı

Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı

'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...'

'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...'

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Taksimetre ücreti şüphelendirmişti! Taksideki düzeneğin sırrı çözüldü

Taksimetre ücreti şüphelendirmişti! Taksideki düzeneğin sırrı çözüldü

Kırmızı ışıkta öldürülmüşlerdi! Canlı yayında çarpıcı iddialar

Kırmızı ışıkta öldürülmüşlerdi! Canlı yayında çarpıcı iddialar

İlginizi Çekebilir

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.