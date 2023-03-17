Survivor Fatih elendi mi? Fatih Kılıçarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023'te şaşırtan eleme!

Survivor Fatih günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fatih Kılıçarslan, Cansu, Aziz ve Alper'in de dahil olduğu eleme potasından hüsranla ayrıldı. Survivor Fatih adaya veda etti. İşte bir dönem Göz6 programında da yer alan yarışmacının hayatı ve biyografisi...

SURVİVOR FATİH KİMDİR?

Fatih Kılıçarslan, Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden katıldı.

Fatih Kılıçarslan aslen Yozgatlıdır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği yapmıştır. Yarışmacı daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış.

Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, GÖZ6 yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.

Fatih Kılıçarslan, Survivor 2023'üm 16 Mart 2023 Perşembe günü yayınlanan bölümünde elenerek adaya veda etmiştir.

FATİH KILIÇARSLAN SURVIVOR'DAN ELENDİ!

Survivor 2023 yarışmasına yedekler kategorisinden dahil olan Fatih Kılıçarslan; eleme potasında bulunan Fatih, Cansu, Aziz ve Alper'den daha az oy alarak adaya veda etti.

