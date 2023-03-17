MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Fatih elendi mi? Fatih Kılıçarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023'te şaşırtan eleme!

Survivor Fatih elendi mi? Fatih Kılıçarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023'te şaşırtan eleme!

17.03.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Fatih ile ilgili detaylar, yarışmanın dünkü bölümünün ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Survivor 2023'e yedeklerden dahil olan bu yarışmacıya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı konseyde adaya veda eden ismi açıkladı. Peki, Survivor Fatih elendi mi? Fatih Kılıçarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Survivor Fatih elendi mi? Fatih Kılıçarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023'te şaşırtan eleme!

Survivor Fatih günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fatih Kılıçarslan, Cansu, Aziz ve Alper'in de dahil olduğu eleme potasından hüsranla ayrıldı. Survivor Fatih adaya veda etti. İşte bir dönem Göz6 programında da yer alan yarışmacının hayatı ve biyografisi...

SURVİVOR FATİH KİMDİR?

Fatih Kılıçarslan, Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden katıldı.

Fatih Kılıçarslan aslen Yozgatlıdır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği yapmıştır. Yarışmacı daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış.
Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, GÖZ6 yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.

Fatih Kılıçarslan, Survivor 2023'üm 16 Mart 2023 Perşembe günü yayınlanan bölümünde elenerek adaya veda etmiştir.

FATİH KILIÇARSLAN SURVIVOR'DAN ELENDİ!

Survivor 2023 yarışmasına yedekler kategorisinden dahil olan Fatih Kılıçarslan; eleme potasında bulunan Fatih, Cansu, Aziz ve Alper'den daha az oy alarak adaya veda etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Londra'dan döndü! Doğumun nerede olacağını açıkladıLondra'dan döndü! Doğumun nerede olacağını açıkladı
Apar topar yayından kaldırılmıştı! Arka Sokaklar’ın yerine bakın ne başlıyorApar topar yayından kaldırılmıştı! Arka Sokaklar’ın yerine bakın ne başlıyor
Sert görünmek için o estetiği yaptırdıSert görünmek için o estetiği yaptırdı
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı cansu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı

Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

Mersin açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

Mersin açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

UFC'de akıllara durgunluk veren an

UFC'de akıllara durgunluk veren an

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.