SURVİVOR FİNAL VE YARI FİNAL TARİHİ 2023: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? Nefise, Ertuğ, Yusuf ve Özgür! Şampiyon belli oluyor

Survivor finali için geri sayım sürerken birçok kişi dev organizasyonun nerede gerçekleştirileceğini öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Acun Ilıcalı'nın dünyanın en zor yarışması olarak dile getirdiği Survivor finali için heyecan dorukta. Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür aylarca açlıkla başa çıktılar. Emeklerinin boşa gitmemesini isteyen yarışmacılar zorlu bir süreçten geçiyor. İşte Survivor final tarihi...
Survivor'ın yarı final 12 Haziran 2023 Pazartesi günü yapılacak.
Survivor 2023 finali ise 13 Haziran Salı günü TV8'de ekrana gelecek.
Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da yapılacak.
Survivor final biletleri satışa çıktı.
Survivor bilet fiyatları ortalama 160 TL ila 400 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Survivor 2023 yarı finali Haziran Pazartesi günü yapılacak.
Nefise ve Yusuf, İstanbul'da düzenlenecek final gecesine yarı finalist olarak doğrudan gitme hakkı kazandı.
13 Haziran'da final yapacağı açıklanan sevilen yarışmada şampiyon belli olacak.