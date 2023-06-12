SURVİVOR FİNAL VE YARI FİNAL TARİHİ 2023: Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? Nefise, Ertuğ, Yusuf ve Özgür! Şampiyon belli oluyor

Survivor finali için geri sayım sürerken birçok kişi dev organizasyonun nerede gerçekleştirileceğini öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Acun Ilıcalı'nın dünyanın en zor yarışması olarak dile getirdiği Survivor finali için heyecan dorukta. Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür aylarca açlıkla başa çıktılar. Emeklerinin boşa gitmemesini isteyen yarışmacılar zorlu bir süreçten geçiyor. İşte Survivor final tarihi...

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Survivor'ın yarı final 12 Haziran 2023 Pazartesi günü yapılacak.

Survivor 2023 finali ise 13 Haziran Salı günü TV8'de ekrana gelecek.

SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da yapılacak.

SURVİVOR FİNAL BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Survivor final biletleri satışa çıktı.

Survivor bilet fiyatları ortalama 160 TL ila 400 TL arasında değişiklik gösteriyor.

SURVIVOR'DA YARI FİNAL HEYECANI

Survivor 2023 yarı finali Haziran Pazartesi günü yapılacak.

Nefise ve Yusuf, İstanbul'da düzenlenecek final gecesine yarı finalist olarak doğrudan gitme hakkı kazandı.

13 Haziran'da final yapacağı açıklanan sevilen yarışmada şampiyon belli olacak.

SURVİVOR 2023 SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR

Nefise

Yusuf

Ertuğ

Özgür





