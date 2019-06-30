Survivor finali neden Bodrum'da yapıldı? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2019'un Bodrum Kalesi'nden canlı olarak yayınlanan finallerinde konuşan Acun Ilıcalı, neden Bodrum'u seçtiklerini açıkladı.

Bodrum'un kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Ilıcalı, final fikrinin ise bir davetle ortaya çıktığını söyledi. Ilıcalı, "Benim çok sevdiğim bir beldemiz Bodrum. Annemlerle Bodrum'a ilk gittiğimde 10 yaşındaydım. O yaştan beri her yaz Bodrum'a geldim. Benim için olmazsa olmaz bir yer. Finali burada yapma fikri bir davetle ortaya çıktı. Sevgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bizimle birlikte bu akşam. Bodrum'a bizi davet ettiler. Bizi ve tüm ekibi çok güzel de ağırlıyorlar. Türkiye Yunanistan projesi ve finalinde Bodrum olayı çok güzel oldu. Komşu ada Kos'tan da buraya gelen seyircilerimiz var. Dostluğun kardeşliğin her dakika hissedildiği bir projenin finali de böyle olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrum'u seçtikleri için Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek, "Acun ve Sakis öncelikle geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Türk Yunan dostluğunu burada yaşıyoruz. Finalin Bodrum'da yapılması ayrı bir anlam kattı. Survivor markasını da Bodrum markasına katmış olduk böylece" dedi.



