Survivor finalistleri kim oldu sorusunun yanıtı, Survivor'ı yakından takip eden birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor canlı yayınıyla birlikte finale adını yazdıran iki kişi belli oldu. Halk tarafından yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre finale kalan ve elenen isimler belirlendi. Peki, Survivor finalistleri kimler oldu, kim elendi? Survivor 2022 All Star şampiyonu kim olacak?

SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam yapılan yarı final gecesinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Survivor adasında yapılan son oyun sonrasında Adem ve Batuhan adını direk yarı final koltuğuna yazdırmıştı. Nisa ve Ayşe arasında ise SMS oylaması yapıldı ve en yüksek SMS'i alan kişi yarı final koltuğuna oturdu. Ayşe ve Nisa arasında yapılan oy sonuçlarına göre en yüksek SMS'i alan yarışmacı Nisa oldu ve Ayşe Survivor'da final hayaline veda etti.

Nisa, Adem ve Batuhan arasında ise daha sonra finalist olabilmeleri için SMS oylaması yapıldı. Halk tarafından yapılan SMS oylaması sonrasında en yüksek oyu alan isimler Adem ve Nisa oldu ve Batuhan final hayaline veda etti. Böylelikle Adem ve Nisa Survivor'da finale çıkan iki isim oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre yarı final koltuğunda ilk elenen isim Ayşe oldu. Ayşe'nin elenmesinin ardından Nisa, Adem ve Batuhan arasında SMS oylaması gerçekleşti ve bu SMS oylamasında en düşük oyu alarak finale kalamayan isim Batuhan oldu. Böylelikle Ayşe ve Batuhan Survivor şampiyonu olma hayallerine veda etti.

