Survivor Gizem kimdir? Gizem Birdan Survivor'da Nisa ve Sercan'ın ses kaydı ile yeniden gündem oldu! Gizem Survivor'dan ne zaman elendi? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

Survivor gönüllüler takımından Gizem Birdan'ın adı elenmesinden iki ay sonra yeniden gündem oldu. Survivor ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın Nisa ile Sercan arasındaki iletişimi sağlayan kişi olarak açıkladığı Gizem Birdan'ın hayat hikayesi de yeniden merak edilmeye başladı. Survivor Gizem kimdir? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi ve detaylar.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışma kadrosunda yer alan Gizem Birdan sportif yapısıyla dikkat çekse de oyunlarda başarılı sonuçlar elde edemedi. Gizem Birdan Survivor'dan 28 Nisan'da elendi.

Survivor Gizem Birdan, Kocamın Ailesi dizisiyle ilk kez ekrana geldi. Sonrasında Şahin Tepesi'nde rol alan Birdan, 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bursu olarak eğitim gördü.

SURVIVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Gizem Birdan 5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu.



10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.