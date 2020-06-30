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Survivor Gizem kimdir? Gizem Birdan Survivor'da Nisa ve Sercan'ın ses kaydı ile yeniden gündem oldu! Gizem Survivor'dan ne zaman elendi? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 00:00 | Son Güncelleme

Survivor Gizem'in adı Nisa ve Sercan olayıyla ilgili yeniden gündeme geldi. Survivor 2020'de Acun Ilıcalı'nın Nisa ve Sercan'ın ses kaydı açıklamasında adı geçen Gizem Birdan, yarışmadan elenmişti. Ilıcalı, Gizem'in Sercan'dan Nisa'ya not gönderdiğini açıklayarak "Gizem çok heyecanlıydı. Nisa ile ses kaydını yayınlıyoruz" dedi. Peki Survivor Gizem kimdir, ne zaman elendi? Survivor Gizem Birdan kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor'da adı yeniden gündem olan Gizem Birdan hakkında bilgiler.

Survivor Gizem kimdir? Gizem Birdan Survivor'da Nisa ve Sercan'ın ses kaydı ile yeniden gündem oldu! Gizem Survivor'dan ne zaman elendi? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

Survivor gönüllüler takımından Gizem Birdan'ın adı elenmesinden iki ay sonra yeniden gündem oldu. Survivor ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın Nisa ile Sercan arasındaki iletişimi sağlayan kişi olarak açıkladığı Gizem Birdan'ın hayat hikayesi de yeniden merak edilmeye başladı. Survivor Gizem kimdir? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi ve detaylar.

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Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışma kadrosunda yer alan Gizem Birdan sportif yapısıyla dikkat çekse de oyunlarda başarılı sonuçlar elde edemedi. Gizem Birdan Survivor'dan 28 Nisan'da elendi.

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Survivor Gizem Birdan, Kocamın Ailesi dizisiyle ilk kez ekrana geldi. Sonrasında Şahin Tepesi'nde rol alan Birdan, 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bursu olarak eğitim gördü.

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SURVIVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Gizem Birdan 5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu.
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10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

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  1. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

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Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.

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