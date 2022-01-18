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Survivor Gizem kimdir? Gizem Kerimoğlu kaç yaşında ve nereli?

18.01.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında Survivor'a katılan Gizem Kerimoğlu, Survivor macerasına All Star ile devam ediyor. Survivor All Star 2022'de Gönüllüler takımında yarışan Gizem Kerimoğlu eski futbolcudur. İşte Kerimoğlu hakkında detaylar...

Survivor Gizem kimdir? Gizem Kerimoğlu kaç yaşında ve nereli?

Gizem Kerimoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Gizem Kerimoğlu 2015'te oyunculuk eğitimi aldı. Peki Gizem Kerimoğlu kaç yaşında ve nereli?

Survivor Gizem kimdir? Gizem Kerimoğlu kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?

30 Ekim 1988 doğumlu Gizem Kerimoğlu 34 yaşındadır. Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olan Kerimoğlu bir dönem futbol oynadı ancak sonrasında oyunculuk alanında kendini geliştirdi. Gizem Kerimoğlu, 174 santimetre boyunda ve 58 kilogram ağırlığındadır.

Gizem Kerimoğlu Instagram'da 'gizem.kerimoglu' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 216 bin takipçisi bulunuyor.

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TV8 survivor
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