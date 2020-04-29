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Survivor Gizem kimdir? Survivor'dan elenen Gizem Birdan kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte Survivor Gizem'in hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 00:45 | Son Güncelleme

Survivor gönüllüler takımından Gizem Birdan bu hafta Survivor'dan elenen isim oldu. Survivor Gizem kimdir? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışma kadrosunda yer alan Gizem Birdan sportif yapısıyla dikkat çekse de oyunlarda başarılı sonuçlar elde edemedi. İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi ve detaylar.

Survivor Gizem kimdir? Survivor'dan elenen Gizem Birdan kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte Survivor Gizem'in hayat hikayesi

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacısı Gizem Birdan, takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesinin ardından ada konseyindeki oylamada adı en fazla yazılan isim oldu. Survivor'da bu hafta Yunus Emre, Ersin, Sercan, Yasin ve Ardahan ile birlikte elemeye kalan Gizem sms oylamasında en az oyu alarak Survivor'da elenen isim oldu. Survivor 2020 yarışmacısı Gizem Birdan ile ilgili aramalar ekran başındakiler tarafından yapılmaya başladı. Peki Survivor'dan elenen Gizem Birdan kimdir? İşte hayat hikayesi.

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Survivor Gizem Birdan, Kocamın Ailesi dizisiyle ilk kez ekrana geldi. Sonrasında Şahin Tepesi'nde rol alan Birdan, 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bursu olarak eğitim gördü.

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SURVIVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Gizem Birdan 5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu.
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10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

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  1. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

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Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.

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